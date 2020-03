Bildschirmfreigabe: Mac-Fernbedienung über die Nachrichten-App

Mit Blick auf die derzeitige Situation wollen wir an in macOS integrierte Möglichkeit zur Fernwartung anderer Apple-Rechner erinnern. Über die Nachrichten-App könnt ihr ohne Aufwand euren Bildschirm für einen entfernten Nutzer freigeben oder umgekehrt dessen Bildschirm einsehen und auch bedienen. So lassen sich Support und Hilfestellungen auch ohne Hausbesuch erledigen.

Die Funktion versteckt sich hinter der Taste „Details“ oben rechts in der Chat-Ansicht von Apples Nachrichten-App auf dem Mac. Wenn ihr hier auf die stilisierten Bildschirme klickt, seht ihr die Optionen „Einladung zum Zugriff auf meinen Bildschirm“ oder „Um Bildschirmzugriff bitten“. Sobald ihr eine der beiden Text-Tasten anklickt, wird dem Gesprächspartner eine Meldung mit der Bitte um Zustimmung angezeigt.

Im nächsten Schritt öffnet sich bei dem auf den fremden Bildschirm zugreifenden Nutzer das Programm „Bildschirmfreigabe“; derjenige, der seinen Bildschirm freigibt, sieht ein blinkendes Freigabesymbol in der Menüleiste. Zudem wird eine Audioverbindung aufgebaut, sodass ihr euch gleichzeitig auch mit eurem Gegenüber unterhalten könnt. Ist dies nicht gewünscht, so kann der Nutzer, dessen Bildschirm freigegeben ist, sein Mikrofon über das Bildschirmfreigabe-Symbol in der Menüleiste stummschalten.

Für den Zugreifenden hält die Bildschirmfreigabe-App zwei verschiedene Modi bereit. Im Beobachtungsmodus seht ihr lediglich, was der andere tut, Mausklicks werden dabei akustisch angezeigt. Alternativ könnt ihr den Mac des anderen Nutzers auch steuern. Dies muss zunächst zusätzlich vom Gegenüber genehmigt werden, anschließend könnt ihr dessen Rechner in vollem Umfang aus der Ferne bedienen.