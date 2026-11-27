Mit der iScreenBar hat BenQ mittlerweile auch eine speziell für den iMac konzipierte Schreibtischleuchte im Programm. Die Produktreihe gibt es bereits seit knapp zehn Jahren, die auf dem Bildschirm sitzenden Arbeitsplatzleuchten werden jedoch kontinuierlich weiterentwickelt.

Bei der iScreenBar steht insbesondere die optische Integration im Vordergrund. BenQ hat die Gestaltung der Leuchte so auf das Gehäusedesign der aktuellen iMac-Modelle abgestimmt, dass sie fast wie ein Bestandteil des Rechners wirkt.

Sitzt schlicht und elegant oben auf

Die magnetische Befestigung der Leuchte ist auf die Gehäuseform der seit 2021 erhältlichen 24-Zoll-Modelle des iMac zugeschnitten. Wir haben die iScreenBar in Verbindung mit einem älteren iMac ausprobiert. Hier lässt sich die Leuchte zwar ebenfalls aufsetzen, jedoch sitzt sie aufgrund der fehlenden magnetischen Fixierung vergleichsweise locker. Für ältere iMac-Modelle würden wir daher zu einer der anderen ScreenBar-Varianten raten.

Kabelführung für den iMac optimiert

Auch bei der Kabelführung hat BenQ auf eine möglichst unauffällige Integration geachtet. Das Anschlusskabel lässt sich unauffällig hinter dem iMac verlegen. Man muss sich lediglich darüber im Klaren sein, dass die Leuchte dauerhaft einen der USB-C-Anschlüsse des Rechners belegt.

Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexionen

Der grundlegende Vorteil der ScreenBar-Leuchten liegt darin, dass sie keinen Platz auf dem Schreibtisch beanspruchen und die Arbeitsfläche von oben beleuchten. Dank der asymmetrischen Lichtführung werden störende Reflexionen auf dem Bildschirm vermieden.

Die iScreenBar greift auf die mittlerweile dritte Generation der von BenQ entwickelten Lichttechnik zurück. Dem Hersteller zufolge lässt sich damit eine 85 × 50 Zentimeter große Arbeitsfläche mit mindestens 500 Lux ausleuchten. Die Farbtemperatur kann zwischen warmweißen 2.700 und tageslichtweißen 6.500 Kelvin eingestellt werden.

LED-Leiste sorft für gleichmäßige Ausleuchtung

Wie schon bei den älteren ScreenBar-Modellen gefällt uns auch hier die ausgesprochen gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Beim Arbeiten am Rechner können wir auf eine zusätzliche Raumbeleuchtung verzichten. Die Lichtführung ist dabei so ausgelegt, dass selbst bei glänzenden Bildschirmoberflächen keine störenden Reflexionen entstehen.

Anwesenheitserkennung mit Schwächen

Neben der Möglichkeit, die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anzupassen, verfügt die iScreenBar über einen Radarsensor zur Anwesenheitserkennung. Die Leuchte kann sich somit selbstständig ein- und ausschalten, wenn man am Schreibtisch Platz nimmt oder diesen verlässt.

Zentral platzierte Tastenreihe

In der Praxis hat diese Funktion allerdings ihre Tücken. So schaltet sich die Leuchte gelegentlich auch dann ein, wenn man lediglich zu nahe am Schreibtisch vorbeigeht. Umgekehrt kann es passieren, dass das Licht ausgeht, wenn man längere Zeit weitgehend regungslos vor dem Bildschirm sitzt. Wir sind daher dazu übergegangen, die Leuchte manuell ein- und auszuschalten.

Softwaresteuerung und Videokonferenzmodus

Die iScreenBar lässt sich direkt oder über eine Mac-Anwendung steuern. Im Alltag empfinden wir die direkte Bedienung über die berührungsempfindlichen Tasten an der Leuchte allerdings als unkomplizierter. Interessant wird die Software vor allem dann, wenn man für unterschiedliche Mac-Anwendungen individuelle Beleuchtungseinstellungen verwenden möchte.

Die softwareseitigen Einstellungsoptionen

Ein spezieller Videokonferenzmodus dient dazu, das Gesicht des Nutzers auszuleuchten. Zumindest im Vergleich mit einer gewöhnlichen Raumbeleuchtung lässt sich die Qualität der Webcam-Aufnahmen auf diese Weise deutlich verbessern.

App-Zugriff über die Menüleiste

Die zum Preis von 179 Euro erhältliche iScreenBar erweist sich durch ihr spezielles Design als hervorragende Ergänzung für die aktuellen iMac-Modelle. Was die Qualität der Arbeitsplatzbeleuchtung angeht, stehen die anderen aktuellen ScreenBar-Modelle der iScreenBar in nichts nach.

Produkthinweis

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Alternative ScreenBar-Modelle im Preis reduziert

Wer einen älteren iMac oder einen anderen Monitor verwendet, findet mit der ScreenBar Pro und der ScreenBar Halo 2 zwei universeller einsetzbare Alternativen im Programm von BenQ. Beide Modelle sind anlässlich des Black Friday momentan günstiger erhältlich.

Unterschiedliche ScreenBar-Modelle von BenQ

Die 2024 eingeführte ScreenBar Pro verfügt ebenfalls über eine automatische Helligkeitsregelung und einen Anwesenheitssensor. Die Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Tasten direkt an der Leuchte. Statt regulär 139 Euro bezahlt man für die ScreenBar Pro momentan nur 118,15 Euro.

Die seit vergangenem Jahr erhältliche ScreenBar Halo 2 bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Bereich hinter dem Bildschirm indirekt zu beleuchten. So lässt sich der Helligkeitskontrast zwischen dem Bildschirm und seiner Umgebung insbesondere bei der Arbeit in den Abendstunden reduzieren. Die Bedienung erfolgt hier über einen kabellosen Regler. Der reguläre Verkaufspreis von 179 Euro wurde im Rahmen der Black-Friday-Angebote auf 152,15 Euro reduziert.

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