Belkin Connect Thunderbolt 4 Dock Pro: 12 Anschlüsse aber satter Preis

Die Leistung und maximale Anzahl angeschlossener externer Bildschirme hängt jeweils von dem mit dem Dock verbundenen Gerät ab. Grundsätzlich sind laut Belkin Auflösungen mit bis zu 8K bei 30 Hz für einen einzelnen Bildschirm und zu 4K bei 60 Hz für zwei Bildschirme möglich. In Verbindung mit einem MacBook ist die maximale Zahl der externen Bildschirme auf zwei (HDMI und Thunderbolt zugleich) beschränkt. Mit dem iPad Pro und den neuesten Modellen von iPad mini und iPad Air wird jeweils ein über HDMI verbundener Bildschirm unterstützt und an Windows-Rechnern lassen sich zum Teil auch drei Bildschirme über das Dock betreiben.

Mit dem Connect Thunderbolt 4 Dock Pro erklimmt Belkin neue Höhen hinsichtlich der Preise für vergleichbares Zubehör. Das mit zwölf Anschlüssen ausgestattete Dock soll in Deutschland mit einer Preisempfehlung von 429,99 Euro in den Handel kommen.

