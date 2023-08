BatteryBoi zeigt die restliche Akku-Laufzeit in der Menüleiste

BatteryBoi ist eine kleine Mac-Anwendung, die nichts anderes macht, als die Restlaufzeit der MacBook-Batterie direkt in der Menüleiste anzuzeigen. Die App ist dabei als Ersatz für das Standardsymbol von Apple konzipiert, dass sonst über den Ladezustand des integrierten Akkus informiert.

macOS selbst bietet bislang lediglich die Möglichkeit, ein Symbol für den aktuellen Ladezustand und wenn gewünscht den korrespondierenden Prozentwert direkt daneben anzuzeigen. Diese Optionen kann man über die Systemeinstellungen „Kontrollzentrum“ und dort im Abschnitt „Batterie“ anpassen. Damit verbunden kann man auch vorgeben, dass man das systemeigene Symbol für den Ladezustand nicht sehen will, falls man stattdessen eine andere App wie BatteryBoi hierfür verwendet.

Interessant ist auch die Geschichte der App. Der Entwickler hat damit auf einen Tweet von Tobias Whetton reagiert, der sich exakt ein solches Batteriesymbol für die Menüleiste von macOS gewünscht hat. Statt am Wochenende auszugehen, habe er darauf basierend dann die erste Version von BatteryBoi programmiert.

I saw this tweet and instead of going about my Saturday night like a normal person, I thought, fuck it let’s give it a go.

If you wanna try it out here’s the download link in the comments. https://t.co/lCxhgwKWXS pic.twitter.com/oQBNH7fr0A

— Mojito Joe 🍸 (@mistermeenr) August 9, 2023