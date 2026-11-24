Das sympathische Apple-Blog Basic Apple Guy gehört zu den Webseiten, auf denen wir immer wieder gerne vorbeischauen. Der kanadische Betreiber ist in der Apple-Community vor allem für seine aufwendig gestalteten Bildschirmhintergründe bekannt.

BasicClips ist für Mac, iPhone und iPad verfügbar

Jetzt wagt sich der Blogger mit BasicClips an eine eigene Applikation, die kostenlos für Mac, iPhone und iPad zur Verfügung steht.

BasicClips versteht sich als zentrale Sammelstelle für digitale Fundstücke. Statt interessante Artikel in Safaris Leseliste, Produktempfehlungen in der Notizen-App und Beiträge aus sozialen Netzwerken in den jeweiligen Anwendungen abzulegen, lassen sich diese in einer gemeinsamen, über iCloud synchronisierten Bibliothek unterbringen.

Automatische Erkennung von 31 Inhaltstypen

Neue Einträge nimmt BasicClips über das Teilen-Menü der Apple-Betriebssysteme entgegen. Auf dem Mac steht zusätzlich eine Menüleistenkomponente zur Verfügung, die bereits kopierte Links erkennt und zum Speichern anbietet. Neben Webadressen lassen sich auch Bilder, Dateien, Zitate, Code-Fragmente und eigene Notizen hinterlegen.

BasicClips sortiert Online-Fundstücke

Die App versucht, gespeicherte Links automatisch einzuordnen und um passende Informationen zu ergänzen. Bei Musiktiteln können dies das Albumcover, der Interpret und die Spieldauer sein, bei Rezepten die Zubereitungszeit und bei Nachrichtenartikeln der Autor und eine Inhaltsbeschreibung. Insgesamt unterscheidet BasicClips zum Start 31 verschiedene Inhaltstypen.

BasicClips bietet auch Statistiken

Zur Organisation stehen farblich anpassbare Ordner, Schlagwörter, Favoriten und eine Kalenderansicht bereit. Ein separates Archiv nimmt bereits abgearbeitete Einträge auf, die weiterhin über die Suche auffindbar bleiben. Wer seine Sammlung nicht regelmäßig aufräumen möchte, kann unsortierte Einträge nach 30, 60 oder 90 Tagen automatisch löschen lassen.

Verspielte Oberfläche ohne Bezahlschranken

Dass der Autor großen Wert auf die Gestaltung seiner App legt, zeigt sich in vielen Details. So präsentiert BasicClips gespeicherte Rezepte im Stil klassischer Karteikarten, Bücher als Bibliothekskarten und Flugverbindungen in Form von Bordkarten. Insgesamt stehen 25 unterschiedliche Oberflächendesigns zur Auswahl.

Lässt sich direkt aus Safari heraus nutzen

In seiner ausführlichen Vorstellung der App geht der Autor auch auf deren Entstehung ein. BasicClips ist innerhalb von acht Monaten entstanden und wurde zunächst für den eigenen Bedarf entwickelt.

BasicClips ist für das iPhone Duo optimiert

Auf Abonnements, In-App-Käufe und künstliche Beschränkungen der Sammlungsgröße verzichtet der Blogger vollständig. Wer die Weiterentwicklung unterstützen möchte, kann dies durch freiwillige Spenden auf seiner Webseite tun. Die App ist bereits an die Displays des iPhone Duo angepasst, eine zusätzliche Version für die Apple Vision Pro befindet sich in Vorbereitung.