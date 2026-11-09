Baseus W1: Neue 4K-Fensterkamera filmt durch die Scheibe

Der Zubehör-Anbieter Baseus bietet mit der W1 4K Fensterkamera ab sofort eine Überwachungskamera an, die nicht draußen, sondern auf der Innenseite einer Fensterscheibe sitzt. Von dort soll sie Einfahrten, Hauseingänge oder andere Außenbereiche erfassen, ohne selbst Wind und Regen ausgesetzt zu sein.

Baseus W1 Fensterkamera

Die Kamera ist inzwischen auch bei Amazon Deutschland gelistet. Anstatt des Listenpreises in Höhe von 99,99 Euro werden zur Markteinführung 75,99 Euro aufgerufen.

4K-Aufnahmen ohne Montage im Freien

Die W1 kombiniert einen 4K-Sensor mit einer lichtstarken Blende von f/1,0. Damit verspricht Baseus auch bei wenig Licht farbige Aufnahmen. Das Objektiv deckt einen Winkel von 130 Grad ab. Eine Konstruktion gegen Spiegelungen soll verhindern, dass Reflexionen im Fensterglas das Bild zu stark beeinträchtigen. Wie gut das bei beleuchteten Räumen funktioniert, lässt sich aus den Herstellerangaben nicht ableiten.

Baseus W1: Die wichtigsten Funktionen

Für die Befestigung kommt ein wiederverwendbares Klebepad auf die Scheibe. Die Kamera selbst hält magnetisch an ihrer Halterung. Schrauben und Bohrlöcher sind nicht erforderlich. Nach der Montage lässt sich die Blickrichtung um 13 Grad horizontal und 25 Grad vertikal korrigieren. Die W1 ist ausschließlich für Innenräume vorgesehen und nicht wasserdicht.

Lokale Speicherung und Erkennung von Ereignissen

Die Kamera unterscheidet per Bilderkennung zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren. Nutzer können Überwachungsbereiche festlegen und die Empfindlichkeit verändern, um unerwünschte Meldungen zu reduzieren. Aufzeichnungen landen auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür laut Baseus nicht nötig. Über die App lassen sich die gespeicherten Videos ansehen und herunterladen. Für die Verbindung zum Heimnetz unterstützt die W1 WLAN mit 2,4 und 5 GHz.

Baseus bietet eine App für iPhone und iPad an

Mit lokalem Speicher bleibt Baseus seiner bisherigen Linie treu. Schon die Außenkameras S1 Lite und S2 verzichten auf eine verpflichtende Cloud. Anders als diese Modelle benötigt die W1 jedoch einen geeigneten Fensterplatz. Sie beobachtet den Außenbereich durch Glas, statt selbst draußen montiert zu werden.

Bei der Montage der W1 von Baseus sollten Nutzer allerdings darauf achten, welchen Bereich die Kamera tatsächlich erfasst. Reicht das Sichtfeld über die eigenen Grundstücksgrenzen hinaus, können datenschutzrechtliche Vorgaben greifen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Moritz Hennemann, weist ausdrücklich darauf hin, dass die rein private Nutzung endet, sobald beispielsweise öffentliche Straßen vor dem eigenen Grundstück von einer Kamera erfasst werden. Gerade bei einer fest am Fenster montierten Kamera sollte der Bildausschnitt daher sorgfältig gewählt werden.

Produkthinweis

Baseus W1 4K Fensterkamera, 130° Sichtfeld, Überwachungskamera Innen | StarLight Farb-Nachtsicht, Magnetische... 75,99 EUR 99,99 EUR

Hängt am Fenster: Die neue Baseus W1 4K