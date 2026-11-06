Baseus RD1: Dock-Schlachtschiff für Mac-Nutzer

Mit dem Spacemate RD1 Plus bringt Baseus eine neue Dockingstation auf den deutschen Markt, die gleich mehrere Aufgaben auf dem Schreibtisch übernimmt.

Das Baseus Spacemate RD1 Plus

Das 14-in-1-Dock verbindet Monitore, Netzwerk und USB-Zubehör mit einem MacBook und versorgt angeschlossene Geräte gleichzeitig mit Strom. Mit regulär 269,99 Euro gehört die Neuerscheinung zu den teureren Modellen des Herstellers. Ein 35-Prozent-Coupon reduziert den Preis zum Marktstart allerdings auf rund 175,50 Euro.

Das Besondere am RD1 Plus ist die Kombination aus umfangreicher Anschlussausstattung, integriertem Netzteil und einem eigenen Statusdisplay. Die Station lässt sich wahlweise flach auf den Tisch legen oder hochkant aufstellen. Das LCD dreht seine Darstellung automatisch und informiert über aktive Verbindungen, Ladeleistungen und mögliche Fehler bei der Stromversorgung.

4K mit 120 Hertz, aber Einschränkungen am Mac

Für die Bildausgabe stehen zwei HDMI-Anschlüsse bereit. Einer unterstützt 4K mit bis zu 120 Hertz, der andere maximal 60 Hertz. Zwei externe Bildschirme können unter Windows unabhängig voneinander mit jeweils 4K und 60 Hertz betrieben werden. Am Mac lassen sich die Inhalte entweder spiegeln oder auf einen einzelnen externen Bildschirm erweitern.

Anschlussvielfalt beim Spacemate RD1

Anders als beim bereits vorgestellten Nomos NU1 Air verzichtet Baseus auf DisplayLink. Zusätzliche Treiber sind damit nicht erforderlich, allerdings entfällt auch die Möglichkeit, zwei externe Displays unabhängig zu erweitern.

Neben HDMI bietet das Dock zweimal USB-C mit 10 Gbit/s, zwei USB-A-Anschlüsse mit 5 Gbit/s und zwei weitere mit USB-2.0-Geschwindigkeit. Hinzu kommen Gigabit-Ethernet, SD- und microSD-Kartenleser sowie zwei USB-C-Ladeanschlüsse mit bis zu 45 Watt.

Netzteil integriert, HDMI-Kabel kostenlos

Im Gehäuse steckt ein 140-Watt-GaN-Netzteil. Davon stehen insgesamt bis zu 120 Watt für angeschlossene Geräte zur Verfügung. Das Notebook erhält über den USB-C-Hostanschluss maximal 100 Watt. Die PowerTune-3.0-Steuerung verteilt die verfügbare Leistung automatisch und bevorzugt dabei den Rechner.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Praktisch ist zudem eine Taste, die den angeschlossenen Computer nach zwei Sekunden Gedrückthalten sperrt. Lüftungsöffnungen sollen die Wärmeentwicklung bei längerer Nutzung begrenzen.

Das neue Dock ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Zusätzlich zum Einführungsrabatt legt Baseus ein HDMI-Kabel als kostenlosen Bonusartikel bei. Der Hersteller nennt für seine Verkaufsaktion einen Zeitraum bis zum 31. Dezember.

Produkthinweis

Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 Docking Station 2 Monitore für Windows | Adaptiver Dreh-Screen, HDMI 4K@120Hz... 175,49 EUR

Als Desktop-Basis gedacht: Baseus Spacemate RD1 Plus