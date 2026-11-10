Banking-Apps für den Mac: GiroCrab und neun weitere Alternativen

Die Ankündigung des neuen MoneyMoney-Abonnements hat unter unseren Lesern eine lebhafte Diskussion über alternative Banking-Programme für den Mac ausgelöst. Während einige Nutzer nach etablierten Lösungen suchen, hat ein Leser kurzerhand selbst eine Anwendung entwickelt.

Schon funktional: Die GiroCrab-Maske für neue Überweisungen

Mit GiroCrab entsteht ein kostenloses Open-Source-Projekt, das sich ausdrücklich auch an bisherige MoneyMoney-Nutzer richtet.

Entwickler Andreas hat sein Projekt gestern Abend in unseren Kommentaren vorgestellt. Bereits über Nacht beteiligten sich weitere Programmierer und ergänzten unter anderem einen Dunkelmodus und eine deutsche Übersetzung. Inzwischen liegt GiroCrab in Version 0.3.1 vor. Die Entwicklung gewinnt also gerade erst an Fahrt.

GiroCrab übernimmt bestehende MoneyMoney-Daten

Technisch kombiniert GiroCrab eine native SwiftUI-Oberfläche mit einem in Rust geschriebenen Kern. Kontodaten werden lokal verschlüsselt gespeichert und über den macOS-Schlüsselbund geschützt. Auf Cloud-Synchronisierung und Tracking verzichtet das Open-Source-Projekt.

GiroCrab: Entsteht gerade in der Community

GiroCrab unterstützt nach Entwicklerangaben bereits FinTS, SEPA-Überweisungen und mehrere Bankanbindungen, darunter comdirect, Volksbanken und PayPal. Bei Trade Republic kommt eine inoffizielle Schnittstelle zum Einsatz. Für weitere Institute wie ING und DKB werden noch Mitstreiter gesucht.

Besonders praktisch ist der integrierte Umzugsassistent. Dieser kann aus MoneyMoney exportierte Buchungen im XML- oder CSV-Format übernehmen. Kategorien und Notizen bleiben erhalten, bereits vorhandene Umsätze sollen beim erneuten Import nicht doppelt erscheinen.

GiroCrab importiert MoneyMoney-Datenbanken

Die Anwendung ist derzeit für Macs mit Apple-Prozessor ab macOS 14 als Download verfügbar. Angesichts des frühen Entwicklungsstands sollten Interessenten die Unterstützung ihrer Bank prüfen. Ein Demo-Modus erlaubt das Ausprobieren ohne echte Kontodaten.

Weitere Banking-Anwendungen für den Mac

GiroCrab ist nicht die einzige Alternative. Nach dem angekündigten Abo-Wechsel von MoneyMoney haben wir die verfügbaren Angebote zusammengetragen. Die Mac-Apps unterscheiden sich vor allem bei Lizenzmodell, Bankanbindungen und Funktionsumfang.