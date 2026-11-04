Weniger Abfall beim 3D-Druck
Bambu H3C: Neun Düsen sollen den Mehrfarbdruck vereinfachen
Bambu Lab hat den H3C vorgestellt. Der neue 3D-Drucker arbeitet mit neun automatisch wechselbaren Druckwerkzeugen und soll den Einsatz verschiedener Farben und Kunststoffe vereinfachen. Das Paket mit dem Materialsystem AMS 3H kostet laut Hersteller in der EU 2.499 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Materialwechsel in rund sechs Sekunden
Beim „Swaptek“ genannten System besitzt jedes Druckwerkzeug einen eigenen Filamentweg und eine eigene Heizung. Das Material bleibt geladen, während die nächste benötigte Düse bereits vorgeheizt wird. Laut Bambu soll der Wechsel bis zum nächsten Materialauftrag rund sechs Sekunden dauern.
Wenn du mehrfarbig druckst, soll das die Druckzeit verkürzen und die beim Farbwechsel entstehenden Materialverluste verringern. Es entfällt das ständige Entladen und erneute Einführen unterschiedlicher Filamente in dieselbe Düse. Etwas Material wird zum Vorbereiten der Düse weiterhin benötigt.
Mehr Farbtöne aus fünf Grundfarben
Für Farbabstufungen setzt Bambu auf präzise berechnete Schichten aus fünf Grundfarben. Das passende PLA-Palette-Set enthält Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß. Durch die Schichtung sollen zahlreiche weitere Farbtöne entstehen, ohne für jeden eine eigene Rolle einzulegen.
Auch verschiedene Düsendurchmesser sowie harte und flexible Materialien lassen sich innerhalb eines Druckauftrags kombinieren. Ein Beispiel ist ein festes Uhrengehäuse mit einem direkt mitgedruckten weichen Armband.
Trockenlager und erste Praxiseindrücke
Das integrierte AMS 3H nimmt neun Filamentrollen auf und schützt sie vor Feuchtigkeit. Zwei Plätze können das Material zusätzlich bei bis zu 85 Grad Celsius trocknen, auch während des Druckens. Der Bauraum misst 330 × 320 × 325 Millimeter.
Sean Hollister berichtet bei The Verge von gelungenen Drucken mit deutlich weniger Materialabfall. In seiner frühen Testphase traten allerdings Kamerafehler, Fehlalarme der Drucküberwachung und Probleme mit der Farbmischung in einer Beta-Version von Bambu Studio auf. Für weiches TPU eignen sich zudem nicht alle Zuführungsplätze.
Inzwischen ist Bambu Studio 2.9.1 mit H3C-Unterstützung und überarbeiteten Farbmischfunktionen veröffentlicht. Die Versionshinweise nennen auch eine Korrektur für unerwartete Farbergebnisse.
Ich war Anfangs ein großer Fan von 3-D Druckern, wenn der Spieltrieb erst mal nachgelassen hat, dann macht man aber wirklich nur noch Kleinteile, vielleicht ein oder zweimal im Jahr und dafür lohnt sich die Anschaffung und der Platzverbrauch eigentlich nicht.
Nachdem die Frau weiss, wie das alles geht, reisst meiner stunden ohne Ende. Ich sag nur Deko.
Hab jetzt seit Jahresanfang einen und drucke immer noch viel. Zwar „nur“ den A1 Combo, aber der reicht mir momentan. Meine Frau und auch der Freundeskreis ist auch begeistert. Die profitieren auch alle davon. Und ja, ich drucke nicht nur Deko, sondern auch sinnvolle Dinge. ;)
Für mich bisher die Anschaffung des Jahres!
Das größte Problem ist aus meiner Sicht der Platzverbrauch. Ich habe einen P1S den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Mehr braucht man eigentlich nicht oder nur selten. Die Kosten sind überschaubar. Mein Epson 8550 Drucker war doppelt so teuer. Aber das Ding braucht quasi seinen eigenen Tisch.
Ich als Prusa INDX Nutzer schaue schon neidisch auf den Bambu. iNDX an sich ist stark, aber es ist nichts fertig. Keine Erweiterung auf 8 Düsen, keine gehärteten Düsen, geschweige andere Durchmesser.
Erkennung von Filamenten mittels RFID fehlt noch immer, auch das zurückspielen zum Slicer. Bis das alles mal fertig ist…
Ich unterstütze Prusa gerne aus vielen Gründen, aber Bambu macht es einem sehr schwer
Hört sich zwar alles super an aber (ich als Bambu Nutzer) liebäugle eher Richtung Snapmaker. Preis Leistung ist um Klassen besser
Hübsches neues Layout hier, gefällt mir. Gute Arbeit.
Ich hab den Bambu Ps2 seit knapp 3 Monaten im Einsatz und Drucke sehr viel, oft Alltags und Gebrauchsgegenstände. Man findet auch viel auf den verschiednen Website.
Und es Spart echt ne menge Geld da Filamente oft im Angebot sind.