Bambu H3C: Neun Düsen sollen den Mehrfarbdruck vereinfachen

Bambu Lab hat den H3C vorgestellt. Der neue 3D-Drucker arbeitet mit neun automatisch wechselbaren Druckwerkzeugen und soll den Einsatz verschiedener Farben und Kunststoffe vereinfachen. Das Paket mit dem Materialsystem AMS 3H kostet laut Hersteller in der EU 2.499 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Materialwechsel in rund sechs Sekunden

Beim „Swaptek“ genannten System besitzt jedes Druckwerkzeug einen eigenen Filamentweg und eine eigene Heizung. Das Material bleibt geladen, während die nächste benötigte Düse bereits vorgeheizt wird. Laut Bambu soll der Wechsel bis zum nächsten Materialauftrag rund sechs Sekunden dauern.

Wenn du mehrfarbig druckst, soll das die Druckzeit verkürzen und die beim Farbwechsel entstehenden Materialverluste verringern. Es entfällt das ständige Entladen und erneute Einführen unterschiedlicher Filamente in dieselbe Düse. Etwas Material wird zum Vorbereiten der Düse weiterhin benötigt.

Mehr Farbtöne aus fünf Grundfarben

Für Farbabstufungen setzt Bambu auf präzise berechnete Schichten aus fünf Grundfarben. Das passende PLA-Palette-Set enthält Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß. Durch die Schichtung sollen zahlreiche weitere Farbtöne entstehen, ohne für jeden eine eigene Rolle einzulegen.

Auch verschiedene Düsendurchmesser sowie harte und flexible Materialien lassen sich innerhalb eines Druckauftrags kombinieren. Ein Beispiel ist ein festes Uhrengehäuse mit einem direkt mitgedruckten weichen Armband.

Trockenlager und erste Praxiseindrücke

Das integrierte AMS 3H nimmt neun Filamentrollen auf und schützt sie vor Feuchtigkeit. Zwei Plätze können das Material zusätzlich bei bis zu 85 Grad Celsius trocknen, auch während des Druckens. Der Bauraum misst 330 × 320 × 325 Millimeter.

Sean Hollister berichtet bei The Verge von gelungenen Drucken mit deutlich weniger Materialabfall. In seiner frühen Testphase traten allerdings Kamerafehler, Fehlalarme der Drucküberwachung und Probleme mit der Farbmischung in einer Beta-Version von Bambu Studio auf. Für weiches TPU eignen sich zudem nicht alle Zuführungsplätze.

Inzwischen ist Bambu Studio 2.9.1 mit H3C-Unterstützung und überarbeiteten Farbmischfunktionen veröffentlicht. Die Versionshinweise nennen auch eine Korrektur für unerwartete Farbergebnisse.