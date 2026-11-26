Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Mietern bei Balkonkraftwerken gestärkt. Eine Wohnungsgenossenschaft scheiterte mit ihrer Forderung, außen am Balkon montierte Solarmodule entfernen zu lassen. Nach dem Urteil vom 25. November genügt die bloße Veränderung des Erscheinungsbilds für sich allein nicht, um die Anlage abzulehnen.

Steckersolargeräte wie das EcoFlow Stream sorgen auf Dauer für eine Ersparnis.

Die Genossenschaft hatte die Installation nur unter Auflagen erlaubt: Das Balkonkraftwerk sollte unterhalb der Brüstung angebracht werden und die Immobilie optisch nicht beeinträchtigen. Der Mieter montierte die Paneele dennoch an der Balkonaußenseite. Daraufhin verlangte die Vermieterin deren Entfernung.

Optik und Blendgefahr im Einzelfall prüfen

Entscheidend ist laut BGH eine Abwägung der konkreten Interessen. Veränderungen am Gebäude können das Eigentumsrecht des Vermieters berühren. Ob sie eine Ablehnung rechtfertigen, hängt aber von ihrem Gewicht im Einzelfall ab. Auch die Befürchtung eines optischen „Flickenteppichs“ durch weitere Anlagen genügte hier nicht.

Bei möglichen Reflexionen kommt es ebenfalls auf die konkreten Auswirkungen im Umfeld an. Die bloße Gefahr, dass Solarmodule andere Menschen blenden könnten, reichte im entschiedenen Fall nicht aus.

Mittlerweile gibt es unzählige Hersteller von Balkonkraftwerken.

Anspruch auf Erlaubnis bleibt entscheidend

Grundlage ist § 554 BGB. Danach können Mieter grundsätzlich verlangen, dass der Vermieter bauliche Veränderungen für Steckersolargeräte erlaubt. Dieser Anspruch entfällt, wenn die Maßnahme unter Berücksichtigung der Mieterinteressen für den Vermieter unzumutbar ist. Von dieser Regelung zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.

Die erforderliche Zustimmung fehlte in diesem Fall, weil die Montage gegen die Auflagen verstieß. Trotzdem durfte die Genossenschaft die Entfernung nicht verlangen: Sie war verpflichtet, die konkrete Anlage zu erlauben. Ihr Beseitigungsverlangen verstieß deshalb gegen Treu und Glauben. Der BGH wies ihre Revision zurück.

Über die Erleichterungen durch das Solarpaket I im Jahr 2024 hatten wir bereits berichtet. Das neue Urteil konkretisiert nun die mietrechtlichen Voraussetzungen einer Balkonmontage.

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