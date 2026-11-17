Audible erweitert sein Hörbuch-Angebot um weitere KI-Integrationen. Neu kommt eine Funktion, mit der sich Hörbücher anhand kurzer Audiozusammenfassungen entdecken lassen. Darüber hinaus will das Unternehmen bereits vorgestellte Funktionen erweitern, mit denen sich Fragen zu einem Hörbuch stellen oder bisher gehörte Inhalte zusammenfassen lassen.

Hörbuch-Empfehlungen zum Anhören

Die neue Funktion kombiniert kurze Hörproben mit zusätzlichen Informationen zum Inhalt und zu den Bewertungen anderer Hörer. Ergänzend sollen auch Kommentare von Autoren oder Audible-Redakteuren eingebunden werden.

Die ergänzenden Informationen werden mithilfe einer computergenerierten Stimme vorgelesen. Als Grundlage dienen laut Audible öffentlich verfügbare Buchbeschreibungen, Rezensionen und weitere Informationen zu den Titeln.

Durch die neue Funktion sollen sich Hörbücher entdecken lassen, ohne dass man dafür auf das Display schauen muss. Beispielsweise können nach dem Ende eines Hörbuchs Vorschläge für weitere Titel abrufbar sein. Ergänzend will Audible personalisierte Sammlungen anbieten, die sich an den bisherigen Hörgewohnheiten der Nutzer orientieren.

Fragen stellen und Inhalte zusammenfassen

Zudem will Audible zwei bereits testweise eingeführte Funktionen erweitern. Mit „Ask a Question“ können Hörer Fragen zu Figuren, Handlungsabläufen oder historischen Hintergründen eines Buches stellen. Die Antworten sollen dabei helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen, ohne die App verlassen zu müssen.

„Recaps“ richtet sich dagegen an Nutzer, die ein Hörbuch nach einer längeren Pause fortsetzen möchten. Eine kurze Audiozusammenfassung der bereits gehörten Handlung soll den Nutzer auf den aktuellen Stand bringen.

Zunächst nur in den USA verfügbar

Die neuen Funktionen werden vorerst ausschließlich in den USA angeboten. Die KI-gestützte Hörbuchsuche startet dort mit ausgewählten englischsprachigen Titeln. Wann Audible die Neuerungen auch außerhalb der USA anbieten wird, ist bislang nicht bekannt.

Hierzulande lockt Audible weiterhin Kunden mit für drei Monate vergünstigten Abo-Konditionen. Dabei lässt sich der Hörbuchdienst zum Preis von 99 Cent pro Monat nutzen. Zusätzlich erhalten berechtigte Teilnehmer einen Gutschein im Wert von 15 Euro.