Audacity: Muse Group kauft freien Audio-Editor

Der für Mac, Widows und Linux erhältliche, erst kürzlich auf Version 3.0 aktualisierte Audio-Editor Audacity hat einen neuen Besitzer. Fortan soll das Open-Source-Projekt unter Federführung der Muse Group weiterentwickelt werden, die Audacity in ihr schon beachtliches Software-Portfolio, bestehend aus Ultimate Guitar, MuseScore, MuseClass, und Tonebridge einreihen wird.

Muse Group ist neuer Besitzer

Hintergründe zur Übernahme hat Martin Keary auf seinem YouTube-Konto Tantacrul veröffentlicht und unterstreicht in seinem Video „I’m now in charge of Audacity. Seriously.“, dass der beliebte Audio-Editor auch weiterhin als freies Open Source-Projekt entwickelt werden soll. Der neue Besitzer verspricht: „Audacity wird für immer 100% kostenlos bleiben, ohne Funktionsstufen oder Einschränkungen.“

Aktuell gehören mehrere populäre Mac- und Mobil-Applikationen zum Repertoire der Muse Group. Darunter der Tab-Katalog Ultimate Guitar für Gitarristen, die Notation-Software MuseScore, die sich an Komponisten richtet, die Community- und Unterrichts-Plattform MuseClass und die Audio-Anwendung Tonebridge Guitar Effects, die virtuelle Effekt-Pedale bereitstellt.

Auch langfristig ein Open-Source-Projekt

Unklar ist, welche konkreten Auswirkungen die Übernahme auf Audacity haben wird. Viel Freude könnten die neuen Besitzer der Community sicher mit einem Refresh der schon etwas betagten Benutzeroberfläche von Audacity machen.

Diese ist zwar funktional, wirkt jedoch wie aus der Zeit gefallen und versteckt viele der Basisfunktionen hinter textlastigen Menüs, wenig selbsterklärenden Icons und in verschachtelten Konfigurations-Strukturen.

Immerhin: Das kurzweilige YouTube-Video von Martin Keary gibt uns wenig Anlass zur Beunruhigung und strahlt viel Zuversicht aus.