„Apps by Apple“: Ab Werk verfügbare Standardlösungen im Überblick

Unabhängig von eventuell damit verbundenen Hintergedanken ist die neu von Apple veröffentlichte Übersicht in jedem Fall eine imposante Auflistung der umfangreichen und vielseitigen App-Angebote des Herstellers. In vielen Bereichen sind die Original-Apps durchaus eine hervorragende, wenn nicht die beste Wahl für den jeweiligen Zweck.

Apple muss damit rechnen, dass die Forderungen der europäischen Gesetzgeber nach einer Möglichkeit, Anwendungen auch am App Store vorbei auf iOS-Geräten installieren zu können, in naher Zukunft verpflichtend werden. Es handelt sich hierbei um einen der Eckpunkte des von der EU verabschiedeten Gesetz über digitale Märkte und man geht davon aus, dass Apple hinter den Kulissen bereits eine entsprechende Option für iOS vorbereitet.

Mit der bislang nur in englischer Sprache verfügbaren Webseite „ Apps by Apple “ rückt Apple seine für Mac, iPad, iPhone, die Apple Watch und Apple TV angebotenen hauseigenen Apps ins Rampenlicht. Damit verbunden soll die Veröffentlichung wohl allem voran auch Werbung für den Vertrieb dieser Anwendungen über die jeweiligen App Stores machen. Der von Apple in diesem Zusammenhang veröffentlichte Leitspruch lautet „Apps, die du liebst. Von einem Ort, dem du vertrauen kannst.“

