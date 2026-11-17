Euer Mac weiß möglicherweise mehr über euren Alltag, als ihr vermutet. Zwei Hintergrunddienste führen seit macOS 13 Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen zusammen und erstellen daraus ein persönliches Beziehungsnetz. Dabei werden nicht nur vorhandene Daten gesammelt.

Siri AI führt eine Wissensdatenbank über euch

Das System versucht auch selbstständig herauszufinden, wer zu eurer Familie gehört, mit wem ihr befreundet seid und welche Gewohnheiten euren Alltag bestimmen.

Die Sicherheitsforscher Dario Pasquini und Michał Bazyli haben diesen sogenannten Personal Knowledge Graph genauer untersucht. Ihre Analyse zeigt, wie umfangreich die lokale Wissensdatenbank ausfällt. Insgesamt fanden sie 51 Datenbanken, darunter eine zentrale Sammlung mit 181 Objektklassen und 278 möglichen Eigenschaften und Beziehungen.

Wer Familie ist, entscheidet auch der Algorithmus

Die Informationen stammen unter anderem aus Kontakten, Kalendern, Nachrichten, E-Mails und Fotos. Hinzu kommen Standortdaten, App-Nutzung und Kommunikationsprotokolle. Letztere erfassen nicht die Gesprächsinhalte, sondern beispielsweise, wann und wie häufig zwei Personen miteinander kommunizieren.

Siri AI ist (in Englisch) auch hierzulande verfügbar

Besonders aufschlussreich ist die automatische Einordnung persönlicher Beziehungen. Zwei mitgelieferte KI-Modelle berücksichtigen jeweils 144 Merkmale, um Familienmitglieder und nahestehende Personen zu erkennen. Dazu zählen gemeinsame Adressen, Nachnamen und Fotos, aber auch die Häufigkeit des Kontakts zu bestimmten Tageszeiten. Selbst die Frage, mit wem ihr regelmäßig am Samstagabend fotografiert werdet, kann in die Bewertung einfließen.

Aus den Zeitpunkten von Nachrichten und Anrufen lassen sich zudem Rückschlüsse auf Schlafenszeiten ziehen. Die Forscher zeigen, dass solche Muster auch ohne Kenntnis einzelner Nachrichteninhalte entstehen.

iKnow zeigt versteckte Nutzerprofile

Die Untersuchung knüpft an Apples neue Siri-Generation an. Seit macOS 27 kann Siri AI persönlichen Kontext berücksichtigen und Informationen aus verschiedenen Anwendungen verknüpfen. Welche Teile der Wissensdatenbank dabei tatsächlich verwendet werden, konnten die Forscher allerdings nicht abschließend klären.

iKnow zeigt den Inhalt der Wissensdatenbanken

Um die gesammelten Informationen zugänglich zu machen, hat das Team das Werkzeug iKnow veröffentlicht. Dieses stellt Beziehungen, Kommunikationsmuster und gespeicherte Schlussfolgerungen in einem lokalen Dashboard dar. Die Daten verlassen dabei nicht den Mac. Voraussetzung ist die entsprechende Zugriffsberechtigung. Unter macOS 27 funktioniert das Werkzeug bislang nur eingeschränkt.

Problematisch ist auch der Umgang mit gelöschten Informationen. Entfernte Einträge können in einer separaten Datenbank weiterbestehen. Wie lange sie dort verbleiben, ist unklar. Die Datenbanken sind zwar durch macOS-Zugriffsrechte geschützt, eine reguläre Oberfläche zur Einsicht oder Korrektur falscher Schlussfolgerungen bietet Apple jedoch nicht an.