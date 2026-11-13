Apples Weihnachtsvideo 2026: Ein MacBook Neo lässt Träume wahr werden

Es ist wieder so weit: Apple hat seinen traditionellen Weihnachtsfilm veröffentlicht. Der knapp vierminütige Kurzfilm „The Dreamer“ erzählt die Geschichte eines Jungen, der schon früh eine große Leidenschaft für das Zeichnen entwickelt. Doch während er älter wird, verliert er zunehmend den Mut, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Erst ein besonderes Weihnachtsgeschenk seiner Eltern bringt ihn wieder auf den richtigen Weg.

Ein Geschenk bringt die Kreativität zurück

Im Mittelpunkt steht ein Junge, dessen Fantasie zunächst keine Grenzen kennt. Er zeichnet, malt und erschafft eigene Figuren. Mit zunehmendem Alter sorgen jedoch negative Erfahrungen und die Erwartungen seines Umfelds dafür, dass er seine Begeisterung immer stärker für sich behält.

Seine Eltern erkennen allerdings, wie viel ihm die Kunst bedeutet. Zu Weihnachten schenken sie ihm deshalb ein MacBook Neo. Das Notebook ermöglicht es dem Jugendlichen, seine Zeichnungen weiterzuentwickeln und schließlich als animierte Figuren zum Leben zu erwecken.

Apple stellt damit weniger die technischen Möglichkeiten des Computers als vielmehr die Bedeutung von Unterstützung und Vertrauen in den Vordergrund. Das MacBook Neo dient als Werkzeug, während die eigentliche Botschaft darin besteht, die eigenen Talente nicht aufzugeben.

Aufwendig produziert und mit kleinen Überraschungen

Für die Regie zeichnet Melina Matsoukas verantwortlich. Die Kameraführung übernahm Bradford Young, während der Künstler Hebru Brantley sämtliche Zeichnungen und Illustrationen für den Film gestaltete. Musikalisch begleitet wird die Geschichte vom Titel „Give Me a Dream“ des Musikers Strawberry Guy. Dialoge benötigt der Film nicht.

Aufmerksame Apple-Fans können außerdem zwei ältere Geräte entdecken. In Rückblenden sind kurz ein iPhone 3GS und ein iMac aus der Zeit um 2010 zu sehen. Apple hat zudem unter dem Titel „Creating the Art“ einen Blick hinter die Kulissen veröffentlicht, der sich insbesondere mit der Entstehung der Zeichnungen beschäftigt.

Eine lieb gewonnene Weihnachtstradition

Apples Weihnachtsfilme gehören seit vielen Jahren zur Vorweihnachtszeit. Mal stehen Familie und Zusammenhalt im Vordergrund, mal geht es um Kreativität oder darum, anderen eine Freude zu bereiten. Besonders in Erinnerung geblieben sind beispielsweise „Misunderstood“ aus dem Jahr 2013 und der Animationsfilm „Share Your Gifts“ von 2018.

Mit „The Dreamer“ knüpft Apple an diese Tradition an. Und wie jedes Jahr gilt: Hinter der emotionalen Geschichte steckt natürlich auch Werbung. Immerhin gelingt es Apple erneut, diese in einen sehenswerten Kurzfilm zu verpacken.