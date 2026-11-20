Apple arbeitet an einem eigenen KI-Agenten, der künftig weitgehend selbstständig Aufgaben auf dem Mac übernehmen soll. Das System soll Webseiten aufrufen, Anwendungen bedienen, Programmcode erstellen und komplexe Arbeitsabläufe ohne ständige Eingriffe des Nutzers ausführen können.

Noch bietet Apple keinen eigenen KI-Agenten an

Entsprechende Pläne gehen aus neuen Stellenausschreibungen hervor, mit denen Apple unter anderem eine erfahrene Führungskraft für die Entwicklung sucht. Der Vorstoß erhält vor allem durch die jüngsten Änderungen an macOS eine zusätzliche Brisanz. Während Apple die Entwicklung eines eigenen Systems vorantreibt, erschwert das Unternehmen konkurrierenden KI-Anwendungen den Zugriff auf Funktionen, die für eine vergleichbare Steuerung des Mac erforderlich sind.

Deutlich mehr Hürden für fremde KI-Agenten

Mit macOS 27.3 verschärft Apple die Zugriffsregeln für Anwendungen, die andere Programme steuern oder auf persönliche Daten zugreifen möchten. Neue Warnmeldungen und zusätzliche Bestätigungen sollen verhindern, dass Nutzer weitreichende Berechtigungen unbedacht vergeben.

Die neuen Zugriffsdialoge in macOS 27.3

Wie Bloomberg anmerkt, hat dies erhebliche praktische Folgen. Wer ChatGPT die Steuerung seines Mac ermöglichen möchte, muss in der aktuellen Beta inzwischen 14 einzelne Schritte durchlaufen. Zuvor waren dafür lediglich vier erforderlich. Apple begründet die zusätzlichen Hürden mit dem Schutz persönlicher Daten. Wettbewerber und Nutzer sehen darin jedoch auch eine mögliche Behinderung konkurrierender Angebote.

Die Kritik an Apples neuen Berechtigungsabfragen kommt nicht nur von Anbietern solcher KI-Systeme. Auch Entwickler klassischer Mac-Anwendungen bemängeln, dass Apple zusätzliche Warnungen einführt, ohne ausreichend abgestufte Zugriffsrechte bereitzustellen. Selbst Programme mit vergleichsweise einfachen Aufgaben benötigen dadurch teilweise umfangreiche Systemberechtigungen.

Apple entwickelt eigene Steuerung für Anwendungen

Ausgerechnet solche weitreichenden Möglichkeiten sollen nun zum Funktionsumfang von Apples eigenem KI-Agenten gehören. Laut den Stellenausschreibungen soll dieser nicht nur Anwendungen und Webseiten bedienen, sondern auch Terminalbefehle ausführen und mehrere spezialisierte KI-Systeme für größere Aufgaben koordinieren können.

Apple betont dabei ebenfalls den Datenschutz. Die Entwicklung soll Berechtigungsmodelle, abgeschottete Ausführungsumgebungen und nachvollziehbare Zugriffe berücksichtigen. Wie viel Freiheit der eigene Agent dabei erhält und ob er denselben Beschränkungen wie Programme anderer Anbieter unterliegt, bleibt bislang offen.

Nach Informationen von Bloomberg befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Eine Einführung wird frühestens für Ende 2027 angestrebt. Parallel arbeitet Apple daran, Siri enger mit Anwendungen anderer Anbieter zu verbinden.