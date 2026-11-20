Apple stellt den Schutz persönlicher Daten seit Jahren in den Mittelpunkt seiner Produktkommunikation. Insbesondere bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betont der Konzern regelmäßig, dass selbst Apple keinen Zugriff auf die geschützten Informationen seiner Kunden hat.

Apples bewirbt auch iCloud mit großen Datenschutzversprechen

Eine neue Gerichtsentscheidung aus Großbritannien zeigt nun, unter welchem Druck dieses Versprechen steht. Während Apple weiterhin auf die Sicherheit seiner Verschlüsselung verwies, versuchte die britische Regierung im Hintergrund, den Hersteller zu technischen Zugeständnissen zu verpflichten.

Das britische „Investigatory Powers Tribunal“ bestätigt in seiner Entscheidung vom 19. November erstmals offiziell die Existenz einer entsprechenden Anordnung. Die Behörden hatten bislang nicht einmal öffentlich einräumen wollen, dass sie Apple eine sogenannte „Technical Capability Notice“ zugestellt haben.

Datenschutzversprechen unter staatlichem Druck

Bereits Anfang 2025 wurde bekannt, dass die britische Regierung Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Inhalte verlangte. Die ursprünglichen Forderungen sollen dabei nicht auf britische Kunden beschränkt gewesen sein, sondern auch Nutzer in anderen Ländern betroffen haben.

Ein Claim von Apples deutscher Datenschutzseite

Apple reagierte im Februar 2025, indem der Konzern den erweiterten Datenschutz für neue Nutzer in Großbritannien abschaltete. Die als Advanced Data Protection bezeichnete Funktion erweitert die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf zusätzliche iCloud-Daten. Bei aktivierter Funktion befinden sich die erforderlichen Schlüssel ausschließlich auf vertrauenswürdigen Geräten der Nutzer. Auch Apple kann die damit geschützten Inhalte nicht entschlüsseln.

Für britische Kunden entstand damit eine ungewöhnliche Situation. Wer den erweiterten Datenschutz bereits aktiviert hatte, konnte die Funktion zunächst weiterverwenden. Alle anderen verloren die Möglichkeit, dieses Schutzniveau nachträglich einzuschalten.

Der Fall wirft damit auch Fragen zur Aussagekraft von Apples Datenschutzversprechen auf. Denn zwischen einer technisch bestehenden Verschlüsselung und der langfristigen Zusicherung, dass niemand außer dem Nutzer auf seine Daten zugreifen kann, liegt dann doch ein wesentlicher Unterschied. Staatliche Stellen können versuchen, Änderungen an den Schutzmechanismen zu erzwingen, ohne dass betroffene Kunden von den Forderungen erfahren.

Dass Apple bereits eine Hintertür eingebaut oder heimlich Schlüssel weitergegeben hat, lässt sich aus der Entscheidung allerdings nicht ableiten.

Geheime Absprachen beschäftigen die Richter

Das britische Innenministerium wollte die Existenz solcher Anordnungen weder bestätigen noch dementieren. Die Richter halten diese Geheimhaltung inzwischen jedoch für nicht mehr gerechtfertigt. Nach ihrer Einschätzung hatten Regierungsvertreter bereits selbst Informationen an Journalisten weitergegeben und entsprechende Gespräche mit amerikanischen Stellen ermöglicht.

So dürfte damit künftig ein größerer Teil des Rechtsstreits öffentlich verhandelt werden. Die konkreten technischen Forderungen bleiben vorerst geheim. Auch die Frage, ob die Regierung Apple überhaupt zu Änderungen an seinen Verschlüsselungsverfahren verpflichten darf, ist weiterhin ungeklärt.

Eine umfassende gerichtliche Anhörung ist für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob die britischen Behörden ihre gesetzlichen Befugnisse überschreiten und in welchem Umfang ihre Forderungen mit den Menschenrechten vereinbar sind.

Für Apple geht es dabei nicht nur um den britischen Markt. Das Unternehmen muss seinen Kunden einen verlässlichen Datenschutz zusichern können, während es gleichzeitig gesetzlichen Forderungen aus unterschiedlichen Ländern ausgesetzt ist. Besonders schwierig wird dies, wenn entsprechende Anordnungen geheim bleiben und der Hersteller nicht einmal öffentlich erklären darf, welche Eingriffe von ihm verlangt werden.