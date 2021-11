Apples Black Friday: Viertägiges „Shopping Event“ angekündigt

Apple wirbt zwar weiterhin nicht mit dem Slogan „Black Friday“, auf eine damit verbundene Umsatzsteigerung will der Hersteller allerdings nicht verzichten. Dementsprechend startet am Freitag auch in diesem Jahr wieder ein „Apple Shopping Event“.

Falls ihr also ein aktuelles Apple-Produkt auf der Einkaufsliste habt, solltet ihr zumindest einmal die Preise vergleichen. Apple will den Kauf im hauseigenen Onlineshop mit zusätzlichen Geschenkkarten versüßen. Der Wert der für den App Store und iTunes Store gültigen Karten mit Bonus-Apple-Guthaben hängt vom Kaufpreis des jeweiligen Produkts ab. Apple wirbt hier mit Karten im Wert von bis zu 200 Euro.

iPhone bis zu 50 Euro Bonus

Apple Watch bis zu 50 Euro Bonus

Apple TV bis zu 50 Euro Bonus

Beats bis zu 50 Euro Bonus

Zubehör bis zu 50 Euro Bonus

AirPods bis zu 75 Euro Bonus

iPad bis zu 100 Euro Bonus

Mac bis zu 200 Euro Bonus

Den vollen Bonusbetrag kann man beispielsweise beim Kauf eines iMac 27-Zoll erhalten. Bei den AirPods orientiert sich der Rabatt am jeweiligen Modell, der Maximalbetrag von 75 Euro gilt für die AirPods Max, die bei Apple allerdings auch 612 Euro kosten, während man bei anderen Händlern bereits ab rund 400 Euro zum Zug kommt.

Angebote könnten bei Apple TV oder AirTags interessant sein

Wie sich die möglichen Rabatte im Rahmen von Apples Shopping-Event tatsächlich gestalten, sehen wir am Freitag ab Mitternacht. In der Vergangenheit hat sich hier zumindest Apple TV teils als attraktive, weil sonst kaum günstiger erhältliche Optionen gezeigt. Apple will hier wider eine Guthabenkarte im Wert von 50 Euro beilegen. Neu in diesem Jahr sind auch die AirTags für einen Aktionsrabatt qualifiziert.

Der HomePod findet sich in diesem Jahr übrigens nicht unter den von Apple angekündigten Angeboten. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass der HomePod mini mit 99 Euro ohnehin schon eines der günstigsten aktuell erhältlichen Apple-Produkte ist. Letztes Jahr hat Apple den Black-Friday-Verkauf noch genutzt, um den großen HomePod mit satten 100 Euro Bonus abzuverkaufen, bevor der Lautsprecher im März dann offiziell eingestellt wurde.

Apples Shopping Event 2021 läuft vom 26. bis 29. November. Die in diesem Zeitraum erhältlichen Aktionsangebote gelten nicht nur für den Apple Onlineshop, sondern lassen sich auch in den Apple-Ladengeschäften oder beim telefonischen Einkauf bei Apple wahrnehmen.