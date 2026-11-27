Apple hat jetzt seine Black-Friday-Aktion gestartet. Tatsächlich interessante Angebote muss man hier allerdings suchen. Wir hatten bereits zuvor berichtet, dass man die meisten Artikel bei Apple-Vertriebspartnern wie Amazon oder MediaMarkt nahezu das ganze Jahr über günstiger bekommt.

Gutscheinkarten statt Preisnachlass

Die Apple-Angebote bringen darüber hinaus eine ärgerliche Einschränkung mit sich. Anstatt den Preis direkt zu reduzieren, bekommt man bei Apple lediglich je nach Produkt eine Gutscheinkarte mit unterschiedlichem Wert dazu. Diese Gutscheine lassen sich dann wiederum nur für Einkäufe bei Apple verwenden.

AirPods Pro 3 jetzt schon ab 169 Euro

in Preisvergleich ist insbesondere auch deshalb ratsam, weil bei MediaMarkt gerade eine „Apple-Week“ gestartet ist und Amazon einen Teil der dort angebotenen Apple-Produkte nochmals im Preis nach unten korrigiert hat. Beispielsweise kosten die AirPods Pro 3 dort jetzt nur noch 169,99 Euro, das MacBook Neo gibt es dort ab 699 Euro und der Mac mini M6 ist bei Amazon ab 829 Euro zu haben.

Bei Amazon kosten die AirPods Pro 3 jetzt 80 Euro weniger als bei Apple

Bei Apple kosten die AirPods Pro 3 dagegen weiter 249 Euro und man bekommt lediglich eine Gutscheinkarte über 40 Euro dazu. Das MacBook Neo ist von der Aktion ausgeschlossen und für den Mac Mini muss man mindestens 1.049 Euro bezahlen, um eine Gutscheinkarte über 80 Euro zu erhalten.

Kaum attraktive Angebote bei Apple

Preislich attraktiv ist die Apple-Aktion dagegen nur bei einigen wenigen neuen Produkten. So gibt es beim Kauf eines HomePod mini 2 für 169 Euro beispielsweise eine Gutscheinkarte über 20 Euro dazu, beim großen HomePod macht Apple einen Gutschein über 40 Euro locker. Falls ihr auf ein interessantes Angebot für Apple TV gewartet habt, müsst ihr euch dagegen weiter gedulden.

Die Black-Friday-Aktion von Apple läuft bis einschließlich Montag, den 30. November. Die vollständigen Aktionsbedingungen und eine Tabelle, in der alle qualifizierten Produkte mitsamt dem zugehörigen Gutscheinwert aufgelistet sind, hat Apple hier veröffentlicht.

Apples Black-Friday-Aktion in der Übersicht