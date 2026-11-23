Apple hat erste Details zu seinem diesjährigen Black Friday Event veröffentlicht. Die Einkaufsaktion beginnt am 27. November und läuft bis einschließlich Montag, den 30. November. Wie schon im vergangenen Jahr verzichtet Apple jedoch auf klassische Preisnachlässe und setzt stattdessen auf Gutscheinkarten.

Apple lockt mit Apple-Gutscheinen

Je nach gekauftem Produkt erhalten Kunden ein Guthaben zwischen 20 und 240 Euro. Das Angebot gilt sowohl in den deutschen Apple-Filialen als auch bei Bestellungen im Online-Shop und über die Apple Store App.

Bis zu 240 Euro für spätere Einkäufe

Den höchsten Gutscheinwert gibt es beim Kauf eines 16 Zoll großen MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max. Beim MacBook Air sind es 160 Euro, beim Mac mini immerhin 80 Euro.

Käufer eines iPhone Air erhalten ebenfalls 80 Euro Guthaben. Beim iPhone 17 und iPhone 16 sind es jeweils 60 Euro, beim iPhone 17e lediglich 40 Euro. Das iPhone Duo und die aktuellen iPhone-18-Modelle nehmen nicht an der Aktion teil.

Ein Auszug aus Apples Gutscheinstaffel

Für das iPad Pro stellt Apple Gutscheinkarten im Wert von 100 Euro in Aussicht, für das iPad Air und die Apple Watch Ultra 4 jeweils 80 Euro. Beim Kauf ausgewählter Zubehörprodukte gibt es 20 Euro Guthaben.

Entscheidend ist ein Detail in den Angebotsbestimmungen: Das Guthaben lässt sich ausschließlich für zukünftige Einkäufe bei Apple verwenden. Der eigentliche Gerätepreis bleibt damit unverändert.

Amazon reduziert die Gerätepreise direkt

Wie wenig attraktiv Apples Aktion im Vergleich zum laufenden Black Friday bei Amazon ausfällt, zeigen mehrere aktuelle Angebote. Die AirPods Pro 3 kosten dort 189 statt 249 Euro. Apple stellt Käufern der Ohrhörer lediglich einen Gutschein über 40 Euro in Aussicht.

Den Mac mini mit M6-Prozessor bietet Amazon für 835 statt 1.049 Euro an. Die Apple Watch Series 12 mit 42 Millimeter großem Aluminiumgehäuse kostet 399 statt 449 Euro.

Auch Produkte, die Apple von seiner Aktion ausnimmt, sind bei Amazon reduziert erhältlich. Dazu zählen der Apple Pencil mit USB-C-Anschluss für 69 statt 89 Euro und der AirTag der zweiten Generation für 24,69 statt 35 Euro.

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