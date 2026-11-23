Wer Apple TV ausprobieren oder nach einer Pause wieder einsteigen möchte, bekommt derzeit ein deutlich verlängertes Rabattangebot. Apple bietet Apple TV für sechs Monate zum Monatspreis von 4,99 Euro an. Damit kostet der Streamingdienst in diesem Zeitraum nur die Hälfte des regulären Preises von 9,99 Euro monatlich.

Apple TV: 6 Monate für 4,99 Euro pro Monat

Nach Ablauf der sechs Monate geht das Abonnement automatisch zum regulären Monatspreis weiter. Das Angebot wird direkt auf der offiziellen Apple-TV-Webseite beworben und eignet sich damit auch als vergleichsweise günstige Gelegenheit, die Apple Originals über einen längeren Zeitraum nachzuholen.

Auch Bestandskunden können ihren Preis drücken

Für laufende Abonnenten gibt es ebenfalls Sparmöglichkeiten. Wer sein Apple-TV-Abo kündigen möchte, bekommt von Apple unter Umständen zwei weitere Monate zum halben Preis angeboten. Statt 9,99 Euro werden dann für zwei Monate jeweils 4,99 Euro fällig. Das Angebot erscheint während des Kündigungsvorgangs und muss nicht bei jedem Konto verfügbar sein.

12 Monate Apple TV für 6,99 Euro

Nach einer Kündigung lohnt sich zudem ein Blick auf die anschließend angebotenen Optionen. Apple zeigt hier unter anderem ein Jahresangebot für 6,99 Euro pro Monat an, wenn man sich für zwölf Monate bindet. Bereits im September konnten qualifizierte Rückkehrer Apple TV einen Monat kostenlos nutzen. Die verschiedenen Aktionen zeigen, dass Apple derzeit mit mehreren Preisstufen um neue und ehemalige Abonnenten wirbt.

Amazon rabattiert Gutscheine um bis zu 15 Prozent

Parallel dazu lohnt sich während der Black Friday Woche ein Blick auf die Geschenkgutscheine bei Amazon. Der Händler reduziert ausgewählte Karten um bis zu 15 Prozent. Interessant sind dabei vor allem Gutscheine, die ohnehin für anstehende Einkäufe oder laufende Dienste verwendet werden können.

Ein Zalando-Gutschein im Wert von 100 Euro kostet beispielsweise nur noch 85 Euro. Auch Uber wird mit 100 Euro Guthaben für 85 Euro angeboten. Der Streaming-Dienst RTL+ kostet in der Variante mit 50 Euro Guthaben derzeit nur 42.50 Euro.

Amazon reduziert Geschenkgutscheine

Deutlicher fällt der Nachlass bei waipu.tv aus. Der Perfect-Plus-Geschenkgutschein mit einem regulären Wert von 149,99 Euro wird für 75 Euro angeboten. WOW-Guthaben ist ebenfalls reduziert. Eine Karte über 60 Euro kostet 51 Euro, weitere Varianten werden ebenfalls günstiger angeboten.

Gerade bei Gutscheinen für Händler oder Dienste, die ohnehin genutzt werden, lässt sich der Rabatt vergleichsweise unkompliziert mitnehmen. Das erworbene Guthaben steht anschließend für den jeweiligen Anbieter zur Verfügung und kann dort für spätere Käufe oder Abonnements eingesetzt werden.