Apple TV+: „Friday Night Baseball“ jetzt auch in Deutschland

Neben den BaseBall-Übertragungen ist Apple erst kürzlich eine auf 10 Jahre angelegte Kooperation mit der Major League Soccer (MLS) eingegangen und will den Vollzugriff auf das amerikanische Äquivalent der Fussball-Bundesliga langfristig als zubuchbaren Apple TV-Channel anbieten. Zudem soll Apple in Verhandlungen über die Rechte für das sogenannte „NFL Sunday Ticket“ stehen, was auch Football-Übertragungen auf Apple TV+ möglich machen könnte.

Im bevorstehenden September sind insgesamt acht Begegnungen eingeplant, die zu hiesiger Zeit allerdings mitten in der Nacht ausgestrahlt werden, also vornehmlich auf echt Baseball-Fans zielen.

Apples Baseball-Liveübertragungen, das auf Apple TV+ unter der Überschrift „Friday Night Baseball“ verfügbare Streaming-Angebot steht fortan auch interessierten Zuschauern in Deutschland zur Verfügung. Ab den bevorstehenden September-Spielen, deren Termine Apple heute bekanntgegeben hat, werden sich die Live-Übertragungen in vier neuen Regionen empfangen lassen.

