Apple TV erweitert Bedienungshilfen um Gebärdensprache

Apple erweitert die Bedienungshilfen seiner TV-App um eine neue Funktion für gehörlose und schwerhörige Nutzer. Bei ausgewählten Filmen können Zuschauer künftig zusätzlich eine Übersetzung in Gebärdensprache einblenden. Die neue Funktion startet am Freitag zunächst mit einer begrenzten Auswahl an Eigenproduktionen von Apple TV. Unterstützt werden zunächst die Amerikanische Gebärdensprache (ASL) und die Britische Gebärdensprache (BSL). Eine Ausweitung auf die Deutsche Gebärdensprache (DGS) hat Apple bislang nicht angekündigt.

Zum Start steht die Gebärdensprachübersetzung für den neuen Film „Being Heumann“ sowie den Rennsportfilm „F1“ zur Verfügung. Noch in diesem Jahr sollen „Way of the Warrior Kid“ und „Greyhound“ hinzukommen. Apple will das Angebot anschließend auf weitere Eigenproduktionen ausweiten.

Gebärdensprache als neue Bedienungshilfe

Aktivierung über die Einstellungen der TV-App

Die neue Funktion lässt sich in den Einstellungen der Apple-TV-App aktivieren. Bei unterstützten Filmen erscheint daraufhin eine zusätzliche Schaltfläche, über die sich die Gebärdensprachübersetzung während der Wiedergabe einblenden lässt.

Filme und Serien mit Gebärdensprachunterstützung werden zudem mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet und sollen sich auch über die Suchfunktion gezielt finden lassen. Ergänzend richtet Apple innerhalb seiner TV-App eine eigene Sammlung für Filme und Serien mit Gebärdensprachunterstützung ein.

Über die Einstellungen aktivierbar

Nach Angaben von Apple wurde die Funktion gemeinsam mit gehörlosen Menschen entwickelt und getestet. Die Übersetzungen würden speziell für die jeweiligen Filme erstellt, um neben den Dialogen auch deren Bedeutung und emotionale Wirkung zu vermitteln.

„Being Heumann“ macht den Anfang

Den Auftakt bildet die weltweite Streamingpremiere von „Being Heumann“ am 13. November. Der Film erzählt die Geschichte der amerikanischen Aktivistin Judy Heumann, die sich in den 1970er-Jahren für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen einsetzte. Im Mittelpunkt steht unter anderem eine Protestaktion in San Francisco im Jahr 1977.