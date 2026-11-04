Apple TV am Abend: „Stick“, neue Filme und mehr „Pluribus“

Bei Apple TV startet heute die zweite Staffel von „Stick“. Dazu kommen vier zusätzliche Filme für deutsche Abonnenten, drei Staffelfinales und Neuigkeiten zu „Pluribus“ und „Ascension“. Wir fassen die Meldungen zur Wochenmitte zusammen.

„Stick“ kehrt zurück, drei Staffeln enden

Von der Golfkomödie mit Owen Wilson stehen zunächst zwei neue Folgen bereit. Anschließend geht es mittwochs bis zum 30. Dezember weiter. Ex-Profi Pryce wagt diesmal selbst ein Comeback, während sein Schützling Santi an seiner Karriere arbeitet. Neu dabei ist „Pluribus“-Hauptdarstellerin Rhea Seehorn als Trainerin Amanda.

Gleichzeitig erreichen „Brothers“ mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson sowie die britische Komödie „Small Prophets“ heute, am 4. November, ihr Staffelfinale. Die Gastronomie-Dokuserie „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ folgt am Freitag, dem 6. November.

Vier zusätzliche Filme in Deutschland

Wenn du einen Filmabend planst, stehen jetzt auch „Mad Max: Fury Road“, „Sunshine“, „Eat Pray Love“ und „Mamma Mia!“ im deutschen Apple-TV-Abo bereit. Apple ergänzt sein Angebot damit um weitere lizenzierte Kinofilme. Die Auswahl unterscheidet sich je nach Land und kann wieder wechseln.

„Nocturne“ bekommt gute Kritiken

Seit dem 30. Oktober läuft zudem die bereits angekündigte Krimiserie „Nocturne“ mit Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham. Der Thriller nach Romanen von Lars Kepler handelt von einem Ermittler, dessen Familie durch einen Serienmörder bedroht wird. Erste Kritiken loben besonders Graham als Gegenspieler, bemängeln teilweise aber den langsamen Auftakt. Zum Start erschienen zwei Folgen, weitere gibt es freitags bis zum 25. Dezember.

Neues zu „Pluribus“ und „Ascension“

Für die zweite „Pluribus“-Staffel von Vince Gilligan war laut Production List der 31. Oktober als Drehstart in Albuquerque vorgesehen. Inzwischen führt das Branchenverzeichnis die Fortsetzung als laufende Produktion. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Bei „Ascension“ ergänzen Amanda Plummer, Christopher Chung und T’Nia Miller die Besetzung um Caitríona Balfe und Bill Nighy. Der von Alfonso Cuarón mitentwickelte Horrorthriller folgt einer Dokumentarfilmerin, die eine Sekte untersucht. Als Vorlage dient Adam Nevills Roman „Last Days“. Auch hier steht ein Starttermin noch aus.

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