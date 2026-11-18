Zum heutigen Apple-TV-Abend gibt es wieder einige Neuigkeiten rund um Apples Streamingangebot und die passende Hardware. Besonders erfreulich für Fans der Spionageserie „Slow Horses“: Apple hat zwei weitere Staffeln bestellt. Außerdem kehrt Brad Pitt für einen neuen Film zurück, während eine Comedyserie mit Elizabeth Banks und Ted Danson ihren Starttermin erhalten hat. Beim neuen Apple TV 4K gibt es unterdessen eine überraschende Einschränkung.

„Slow Horses“ erhält zwei weitere Staffeln

Jackson Lamb und seine ausrangierten MI5-Agenten bleiben Apple TV noch lange erhalten. Nachdem bereits die Staffeln sieben und acht bestätigt waren, hat Apple nun auch bereits berichtet.

Elizabeth Banks und Brad Pitt kommen zu Apple TV

Für den 27. Januar 2027 hat Apple die neue Comedyserie „She’s Fine“ angekündigt. Elizabeth Banks spielt darin eine frisch geschiedene Mutter, die einen Neuanfang sucht und in die turbulenten Beziehungen im Seniorenheim ihres Vaters verwickelt wird. Zur Besetzung gehören außerdem Ted Danson, Rob Delaney und Katey Sagal. Zum Auftakt erscheinen zwei der insgesamt zehn Folgen.

Auch Brad Pitt arbeitet erneut mit Apple zusammen. Nach „F1“ und „Wolfs“ soll er die Hauptrolle im Film „Connector“ übernehmen. Das Drama spielt im New York der 1970er-Jahre und erzählt von einem Stahlarbeiter, der in großer Höhe an Wolkenkratzern arbeitet. Regie führt Darius Marder, bekannt durch „Sound of Metal“. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus.

She’s Fine startet bereits Anfang 2027.

Drei neue Originals bereits verfügbar

Seit vergangenem Freitag sind zudem drei neue Produktionen bei Apple TV abrufbar. Der achtteilige Heist-Thriller „12 12 12“ mit Anthony Mackie und Jamie Dornan erzählt von einem Bankraub in Zürich aus drei zeitlichen Perspektiven. Die ersten beiden Folgen sind verfügbar, weitere erscheinen wöchentlich. Den Thriller hatten wir bereits im Oktober vorgestellt.

Hinzu kommen das Drama „Being Heumann“ über die Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann sowie das Weihnachtsspecial „Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy“. Mit dem Start von „Being Heumann“ führt Apple außerdem eine neue Barrierefreiheitsfunktion ein, bei der ausgewählte Inhalte mit eingeblendeten Gebärdensprachdolmetschern angesehen werden können.

Zwei Grammy-Nominierungen für Apple TV

Auch bei den Grammy Awards 2027 ist Apple vertreten. Das Broadway-Cast-Album von „Schmigadoon!“ wurde als bestes Musical-Album nominiert. Die Musik der Serie „Widow’s Bay“ von Komponist David Fleming konkurriert um die Auszeichnung für den besten Soundtrack zu visuellen Medien. Die Preisverleihung findet am 7. Februar statt.

Neues Apple TV 4K: 8 GB RAM, aber nur 2 GB pro App

Eine technische Einschränkung betrifft das neue Apple TV 4K. Die vierte Generation verfügt zwar über 8 GB Arbeitsspeicher und damit doppelt so viel wie der Vorgänger, allerdings können Apps diesen nicht vollständig nutzen. Wie 9to5Mac herausfand, beendet tvOS Anwendungen weiterhin, sobald diese mehr als 2 GB Arbeitsspeicher beanspruchen. Besonders bei aufwendigen Spielen könnte sich diese Beschränkung bemerkbar machen. Ob Apple das Limit mit einem Update anheben wird, ist offen.

Siri Remote erhält ein Firmware-Update

Unterdessen hat Apple die neue Siri Remote der vierten Generation mit einer aktualisierten Firmware ausgestattet. Die Versionsnummer steigt von 0001.0057 auf 0001.0061. Welche Änderungen das Update mitbringt, ist nicht bekannt. Eine manuelle Installation ist nicht vorgesehen: Die Aktualisierung erfolgt automatisch im Hintergrund, sobald die Fernbedienung mit dem Apple TV verbunden und ausreichend geladen ist.