Apple TV am Abend: „Silo“-Ableger, „Bad Monkey“ und Snoopy

Bei Apple TV hat sich in den vergangenen sieben Tagen einiges getan. Während eine mögliche Fortsetzung des Science-Fiction-Hits „Silo“ für Gesprächsstoff sorgt, hat Apple neue Details zur zweiten Staffel von „Bad Monkey“ veröffentlicht. Hinzu kommen mehrere angekündigte Serienprojekte, zwei Weihnachtsspecials und eine neue Funktion, die das Streamingangebot barrierefreier machen soll. Wir fassen die wichtigsten Meldungen der Woche zusammen.

„Silo“ könnte einen eigenen Ableger erhalten

Obwohl die erfolgreiche Science-Fiction-Serie „Silo“ nach vier Staffeln enden soll, könnte das Universum anschließend weiterleben. Wie MacRumors berichtet, arbeitet Apple angeblich an einem Spin-off, das auf einer neuen Buchtrilogie von Hugh Howey basieren soll. Dem Podcaster Sigmund Judge zufolge könnten die Vorbereitungen noch in diesem Jahr beginnen. Apple hat das Projekt bislang allerdings nicht offiziell bestätigt.

„Bad Monkey“: Neuer Trailer zur zweiten Staffel

Deutlich konkreter sind die Neuigkeiten zu „Bad Monkey“. Apple hat einen neuen Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht. Vince Vaughn kehrt als Andrew Yancy zurück und gerät nach einem Mord erneut zwischen rivalisierende Verbrecherorganisationen in Florida. Neu dabei sind unter anderem John Malkovich und Yvonne Strahovski. Die zehnteilige Staffel startet am 2. Dezember mit einer Folge. Anschließend erscheint jeden Mittwoch eine weitere Episode bis zum 3. Februar 2027.

Toni Collette und Justin Timberlake für Apple TV

Mit „Lenni“ hat Apple außerdem eine neue Dramedy mit Toni Collette angekündigt. Sie spielt eine geschiedene Sozialarbeiterin und zweifache Mutter, deren Berufs- und Familienleben zunehmend miteinander kollidieren. Die Serie basiert auf der norwegischen Produktion „Pernille“. Gedreht wird bereits in Australien, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Darüber hinaus soll Apple laut einem Bericht von 9to5Mac eine vierteilige Dokumentation über Justin Timberlake vorbereiten. Regie soll Fisher Stevens führen. Inhaltlich könnten unter anderem der gemeinsame Super-Bowl-Auftritt mit Janet Jackson und öffentliche Äußerungen von Britney Spears aufgegriffen werden. Als möglicher Starttermin wird bereits Dezember gehandelt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Apple TV erhält Unterstützung für Gebärdensprache

Eine wichtige Neuerung betrifft die Barrierefreiheit. Ab dem 13. November bietet die Apple-TV-App bei ausgewählten Filmen eine zuschaltbare Gebärdensprachdolmetschung an. Den Anfang machen „Being Heumann“ und „F1“. Später folgen unter anderem „Greyhound“ und „Way of the Warrior Kid“.

Unterstützt werden zunächst die amerikanische (ASL) und britische Gebärdensprache (BSL). Eine deutsche Variante hat Apple bislang nicht angekündigt. Die Funktion lässt sich in den Einstellungen der Apple-TV-App aktivieren. Voraussetzung sind auf Apple-Geräten die Betriebssystemversionen 27.2 oder neuer.

Snoopy und die Fraggles stimmen auf Weihnachten ein

Auch für die Weihnachtszeit hat Apple neue Trailer veröffentlicht. Bereits am 13. November startet „Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy“. Darin versucht der berühmte Beagle, noch rechtzeitig von der Liste der unartigen Kinder des Weihnachtsmanns gestrichen zu werden. Für die Musik sorgen unter anderem John Legend, Kamasi Washington, Leon Bridges und Laufey.

Am 4. Dezember folgt „Fraggle Rock: A Holiday Gift“. Im neuen Special sorgt eine verschwundene Schneekugel für Probleme beim Weihnachtsfest der Fraggles. Beide Produktionen ergänzen Apples wachsendes Angebot an familienfreundlichen Weihnachtsinhalten.

„Knife Edge“ bekommt eine dritte Staffel

Zum Abschluss gibt es Neuigkeiten für Freunde der gehobenen Küche. Apple hat die dritte Staffel von „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ bestätigt. Die von Gordon Ramsay mitproduzierte Dokumentationsserie begleitet Restaurants und Köche bei ihrem Kampf um die begehrten Michelin-Sterne. Auch die Fortsetzung soll acht Episoden umfassen. Ein Starttermin wurde noch nicht genannt.