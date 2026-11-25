Bei Apple TV stehen die nächsten großen Serien- und Filmstarts an. Während der Streamingdienst überraschend früh eine fünfte Staffel von „Ted Lasso“ bestätigt, gibt es neue Trailer zu den kommenden Produktionen mit Justin Timberlake, Jude Law und Andrew Garfield. Auch das Justizdrama „Aus Mangel an Beweisen“ kehrt zurück. Wir haben die wichtigsten Neuigkeiten zusammengefasst und weisen am Ende auf das aktuelle Rabattangebot für Apple TV hin.

„Ted Lasso“ erhält eine fünfte Staffel

Die wohl erfreulichste Nachricht betrifft Apples Fußball-Comedy „Ted Lasso“. Nach dem erfolgreichen Neustart mit der vierten Staffel hat Apple eine fünfte Staffel offiziell bestätigt. Jason Sudeikis wird erneut als Hauptdarsteller und ausführender Produzent beteiligt sein.

In der vierten Staffel kehrte Ted nach Richmond zurück, um mit den „Lady Greyhounds“ eine Frauenmannschaft der zweiten Liga zu trainieren. Damit hatte die Serie nach ihrer ursprünglichen Geschichte um die Männer von AFC Richmond eine neue Richtung eingeschlagen. Die positive Resonanz scheint Apple nun überzeugt zu haben, daran festzuhalten.

Ein Starttermin für Staffel fünf wurde noch nicht genannt. Über eine mögliche Fortsetzung hatten wir bereits im August berichtet. Damals war noch von einem möglichen Drehbeginn im Januar 2027 die Rede.

Apple verlängert Erfolgshit Ted Lasso um weitere Staffel.

Justin Timberlake erzählt seine eigene Geschichte

Deutlich näher liegt die Veröffentlichung von „TIMBERLAKE“. Apple hat jetzt den offiziellen Trailer zur vierteiligen Dokuserie veröffentlicht, die am 11. Dezember startet.

Regisseur Fisher Stevens, bekannt durch „The Cove“ und „Beckham“, zeichnet darin drei Jahrzehnte aus dem Leben des Musikers nach. Timberlake spricht über seine Karriere, persönliche Schwierigkeiten und das Leben abseits der Schlagzeilen. Dazu kommen unveröffentlichte Archivaufnahmen und Interviews mit Familie, Freunden und Wegbegleitern.

Zum Start erscheinen zwei Episoden. Die weiteren Folgen stehen am 18. und 23. Dezember bereit. Die Produktion war bereits Anfang November durchgesickert, ist inzwischen aber offiziell bestätigt.

Jude Law und Andrew Garfield werden zu Siegfried & Roy

Auch zur neuen Miniserie „Wild Things – Siegfried und Roy“ gibt es einen ersten Teaser. Jude Law übernimmt die Rolle von Siegfried Fischbacher, Andrew Garfield verkörpert Roy Horn. Die siebenteilige Serie startet am 16. April 2027.

Erzählt wird die außergewöhnliche Geschichte der beiden deutschen Magier, die mit ihren weißen Tigern zu den größten Stars von Las Vegas wurden. Neben dem Erfolg ihrer Shows beleuchtet die Produktion auch ihre persönliche Beziehung und den folgenschweren Tigerangriff, der ihre gemeinsame Bühnenkarriere beendete.

Als Grundlage dient der bereits 2022 veröffentlichte Apple-Podcast „Wild Things: Siegfried & Roy“. Passend zum Schauplatz wurde die Serie während des Formel-1-Wochenendes in Las Vegas sogar auf der riesigen Sphere beworben.

„Aus Mangel an Beweisen“ startet mit neuem Fall

Am 19. Februar 2027 kehrt außerdem das Justizdrama „Aus Mangel an Beweisen“ zurück. Die zweite Staffel erzählt als Anthologieserie eine vollständig neue Geschichte.

Rachel Brosnahan spielt die Strafverteidigerin Lelia Reynolds, die in einem Mordprozess ausgerechnet gegen ihren Ehemann antreten muss. Dieser wird von Matthew Rhys verkörpert und arbeitet als Bezirksstaatsanwalt. Der Fall droht sowohl die Ehe als auch die berufliche Zukunft der beiden zu zerstören.

Die achtteilige Staffel startet mit zwei Episoden. Anschließend folgt jeden Freitag eine weitere Folge bis zum 2. April.

Diese Serien starten im Dezember

Bereits am 2. Dezember geht es mit der zweiten Staffel von „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“ weiter. Vince Vaughn schlüpft erneut in die Rolle des ehemaligen Polizisten Andrew Yancy, der diesmal in einen Konflikt zwischen rivalisierenden Verbrecherorganisationen gerät. Zehn Folgen sind angekündigt, die bis zum 3. Februar 2027 erscheinen.

Für Familien gibt es am 4. Dezember das Weihnachtsspecial „Die Fraggles: Ein großes Geschenk“. Darin versucht Wembley, die Weihnachtsstimmung zu retten, nachdem eine wertvolle Schneekugel verschwunden ist. Mit dabei sind musikalische Auftritte von Nicole Scherzinger und Lilli Cooper. Über ein paar Dezemberstarts hatten wir bereits kürzlich berichtet.

Die neue Staffel von Bad Monkey wird ab dem 2. Dezember verfügbar sein.

Apple TV sechs Monate zum halben Preis

Wer die neuen Produktionen verfolgen oder ältere Staffeln nachholen möchte, kann derzeit bei Apple TV sparen. Wie kürzlich berichtet, bietet Apple den Streamingdienst für berechtigte Neu- und Rückkehrer sechs Monate lang für jeweils 4,99 statt 9,99 Euro an.

Die Aktion lässt sich noch bis zum 30. November 2026 nutzen. Nach den sechs Monaten verlängert sich das Abonnement automatisch zum regulären Monatspreis von 9,99 Euro, sofern es nicht vorher gekündigt wird. Das Angebot ist direkt bei Apple verfügbar.

Auch für Bestandskunden kann sich ein Blick in die Aboverwaltung lohnen. Bei einer geplanten Kündigung bietet Apple teilweise individuelle Rabatte an, darunter zwei Monate zum halben Preis oder ein zwölfmonatiges Angebot für jeweils 6,99 Euro. Diese Konditionen stehen allerdings nicht jedem Nutzer zur Verfügung.