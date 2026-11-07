Neues Apple TV 4K: Amazon senkt Preis noch vor Verkaufsstart

Das neue Apple TV 4K kommt erst am 13. November in den Handel, ist bei Amazon aber bereits günstiger zu haben. Der Onlinehändler bietet die vierte Generation der Streamingbox aktuell für 334,76 Euro an und unterbietet damit den offiziellen Verkaufspreis von 349 Euro um 15 Euro. Das entspricht einem Nachlass von gut vier Prozent. Ungewöhnlich ist dabei vor allem der Zeitpunkt. Bis zur regulären Auslieferung dauert es noch knapp eine Woche.

Äußerlich unverändert: Das neue Apple TV 4K

Wer das neue Apple TV direkt bei Apple bestellt, bezahlt weiterhin den vollen Preis. Amazon macht dagegen schon vor dem Verkaufsstart einen kleinen Schritt zurück von der kräftigen Preiserhöhung, mit der Apple seine Kunden im Oktober überrascht hat. Noch im Juni war das Vorgängermodell für 169 Euro erhältlich.

Amazons Preisgarantie für Vorbesteller

Interessant ist die Entwicklung insbesondere für Kunden, die ihre Bestellung bereits bei Amazon aufgegeben haben. Der Händler bewirbt das neue Apple TV 4K ausdrücklich mit seiner Vorbesteller-Preisgarantie. Diese soll sicherstellen, dass Kunden von Preissenkungen zwischen ihrer Bestellung und dem Erscheinungstag profitieren.

Für viele die beste Streaming-Box am Markt

Wer bereits vorbestellt hat, sollte daher den Preis seiner Bestellung kontrollieren. Eine erneute Bestellung zum günstigeren Tarif ist bei Anwendung der Preisgarantie grundsätzlich nicht erforderlich. Auch bis zur Auslieferung könnten weitere Preisänderungen folgen.

Dass Amazon überhaupt schon einen Rabatt gewährt, überrascht auch mit Blick auf die Nachfrage. Bereits im Oktober hatte sich das neue Apple TV 4K an die Spitze der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie Heimkinosysteme gesetzt. Diese Position hält die Streamingbox dem aktuellen Angebot zufolge weiterhin.

Mehr Leistung und neue Heimkinofunktionen

Mit der vierten Generation hat Apple seine Streamingbox technisch überarbeitet. Der neue A19-Prozessor soll gegenüber dem Vorgänger bis zu 50 Prozent mehr Rechenleistung bieten. Ein eigener AV1-Decoder ermöglicht zudem eine effizientere Verarbeitung entsprechender Videostreams.

Die neue Generation bietet eine Surround-Option an

Erstmals sind drei Fernfeldmikrofone integriert. Damit lässt sich Siri auch ohne Griff zur Fernbedienung verwenden. Die überarbeitete Siri Remote unterstützt jetzt die genaue Suche über Apples „Wo ist?“-Netzwerk und kann einen Signalton abspielen, wenn sie verlegt wurde.

Für die Audiowiedergabe bietet Apple eine neue Surround-Option an. Vier kompatible HomePods lassen sich zu einem Heimkinosystem verbinden, das die Position der Lautsprecher automatisch berücksichtigt. Unterstützt werden der HomePod mini 2 und der HomePod der zweiten Generation. Apple TV 4K bleibt zudem eine Steuerzentrale für Apple Home und kann kompatible Türklingeln direkt über den Fernseher bedienen.

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