Apple Support Community: Überraschendes Aus nach 28 Jahren

Apple macht sein Diskussionsforum dicht. Die Ankündigung betrifft bislang zwar nur die englischsprachige Apple Support Community. Es ist allerdings kaum zu erwarten, dass für die deutsche Version eine Ausnahme gilt. Vermutlich dauert es lediglich etwas länger, bis Apple die entsprechenden Texte übersetzt und die technischen Umstellungen abgeschlossen hat.

Das Ende der Apple Support Community kommt überraschend kurzfristig. Ohne Vorankündigung lassen sich in der US-Version des Diskussionsforums bereits jetzt keine Beiträge mehr veröffentlichen. Die Webseite bleibt laut Apple noch bis zum 20. November zum Nachlesen verfügbar und soll anschließend komplett geschlossen werden.

Startseite der deutschen Apple Support Community

Dass Apple mit dem aktuellen Zustand seines Diskussionsforums nicht zufrieden ist, überrascht uns nicht. Allerdings hätten wir eher Verbesserungen als eine komplette Schließung erwartet. Erst im vergangenen Monat haben wir thematisiert, dass es immer schwieriger wird, dort über den Standard-Support hinausgehende Unterstützung bei Problemen zu finden.

Rangpunkte statt hilfreicher Antworten

Das von Apple eingeführte Community+-Programm hatte zahlreiche Nutzer dazu animiert, auf Beiträge lediglich mit Links zu offiziellen Apple-Hilfeseiten oder daraus kopierten Informationen zu antworten, um Rangpunkte zu sammeln. Konstruktive Diskussionen kamen kaum noch zustande.

Als Alternative verweist Apple nun auf seine offizielle Apple Support-Website , auf der Nutzer vertrauenswürdige Anleitungen und Unterstützung finden sollen.

Apple-Werbung für das Forum

28 Jahre Apple Support Community

Mit seiner Schließung endet die 28-jährige Geschichte von Apples Supportforum. Nach seiner Gründung als Apple Tech Exchange im Jahr 1998 und mehrfachen Umbenennungen hat Apple 2017 auch eine deutsche Version der Diskussionsplattform an den Start gebracht. Erst vor drei Jahren wurde die Möglichkeit eingeführt, veröffentlichte Beiträge positiv oder negativ zu bewerten. Die Möglichkeit zur negativen Bewertung hat Apple vor wenigen Wochen wieder entfernt. Nun steht das vollständige Aus für das Anwenderforum bevor.