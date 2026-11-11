Offizielles Supportforum wird geschlossen
Apple Support Community: Überraschendes Aus nach 28 Jahren
Apple macht sein Diskussionsforum dicht. Die Ankündigung betrifft bislang zwar nur die englischsprachige Apple Support Community. Es ist allerdings kaum zu erwarten, dass für die deutsche Version eine Ausnahme gilt. Vermutlich dauert es lediglich etwas länger, bis Apple die entsprechenden Texte übersetzt und die technischen Umstellungen abgeschlossen hat.
Das Ende der Apple Support Community kommt überraschend kurzfristig. Ohne Vorankündigung lassen sich in der US-Version des Diskussionsforums bereits jetzt keine Beiträge mehr veröffentlichen. Die Webseite bleibt laut Apple noch bis zum 20. November zum Nachlesen verfügbar und soll anschließend komplett geschlossen werden.
Startseite der deutschen Apple Support Community
Dass Apple mit dem aktuellen Zustand seines Diskussionsforums nicht zufrieden ist, überrascht uns nicht. Allerdings hätten wir eher Verbesserungen als eine komplette Schließung erwartet. Erst im vergangenen Monat haben wir thematisiert, dass es immer schwieriger wird, dort über den Standard-Support hinausgehende Unterstützung bei Problemen zu finden.
Rangpunkte statt hilfreicher Antworten
Das von Apple eingeführte Community+-Programm hatte zahlreiche Nutzer dazu animiert, auf Beiträge lediglich mit Links zu offiziellen Apple-Hilfeseiten oder daraus kopierten Informationen zu antworten, um Rangpunkte zu sammeln. Konstruktive Diskussionen kamen kaum noch zustande.
Als Alternative verweist Apple nun auf seine offizielle Apple Support-Website , auf der Nutzer vertrauenswürdige Anleitungen und Unterstützung finden sollen.
Apple-Werbung für das Forum
28 Jahre Apple Support Community
Mit seiner Schließung endet die 28-jährige Geschichte von Apples Supportforum. Nach seiner Gründung als Apple Tech Exchange im Jahr 1998 und mehrfachen Umbenennungen hat Apple 2017 auch eine deutsche Version der Diskussionsplattform an den Start gebracht. Erst vor drei Jahren wurde die Möglichkeit eingeführt, veröffentlichte Beiträge positiv oder negativ zu bewerten. Die Möglichkeit zur negativen Bewertung hat Apple vor wenigen Wochen wieder entfernt. Nun steht das vollständige Aus für das Anwenderforum bevor.
Wirklich schade… dieses Forum hat mir bisher auch schon das ein oder andere Mal geholfen. Ob dann Reddit die Alternative wird?
Ich glaube es wird vielen Foren zukünftig so gehen. Die Nutzung von KI Tools für Recherche verringert die Aktivitäten in diesen Foren enorm.
Vor kurzem hat beispielsweise Motor-Talk an seine Nutzer appelliert, sich wieder aktiver zu beteiligen.
Absurderweise kommen die (guten) Inhalte der KI Tools nicht selten aus diesen Foren.
Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann mal generell zu Problemen führt, weil die Sprachmodelle dann keine guten Antworten mehr finden, wenn niemand mehr zum Beispiel in Foren schreibt.
Natürlich. Die KI lernt ja durch diese Foren. Wenn da nichts mehr kommt, kann sie keine neuen Erkenntnisse einbringen oder fängt an zu phantasieren/halluzinieren.
Weil meist zu einem Thema, der nächste was irrelevantes beiträgt ,was mit dem Thema nichts zutun hat
Das ist definitiv so!!
Und wo wird zukünftig die Quelle für die KI Tools sein?
Motor-Talk….das Niveau ist unterirdisch. Jeder Dulli, der einen Führerschein hat spielt sich da als Experte auf. Noch nie so viele Hohlroller auf einen Haufen gesehen.
Ich habe dort schon oft sinnvolle technische Hilfe bei Problemen bekommen. Aber vielleicht hängt das Niveau auch von der jeweiligen Automarke ab.
Ja, wenn du einen Aston Martin fährst oder einen Bentley geht es zivilisiert zu. :-)
Gibt doch jetzt schon manche dumme Antworten von ki.
Ich habe die Tage nach etwas für Pokémon Go gesucht, es hieß ja das gibt es aktuell, ist aber nicht zu finden… also sagt die ki ja aber nein im selben Satz.
Demnach ist die Eigeninitiative immer noch das was benötigt wird und somit werden die Beiträge hoffentlich weiterhin hilfreich bleiben.
Bedauerlich ist es besonders deswegen, weil diese Foren natürlich auch Quellen für die KI waren, wer soll also zukünftig brauchbare Lösungen produzieren, auf die die KI dann zurückgreifen kann? Ich befürchte, dass die Empfehlungen, der KI durch zu zunehmend weniger vorhandene aktuelle Inhalte immer rudimentäre und schlechter werden.
Sehr schade, war oft hilfreich. Jetzt könnten böse Zungen behaupten, weil sich dort die Probleme häufen. Vielleicht könnte man einfach seine Produkte mal wieder besser machen?
Gut formuliert. Sehe ich genauso. Nun haben sie ja einen neuen ceo, mal schauen wie und ob sich die Qualität verbessert. Ansonsten gibt es ja noch andere tolle Hersteller.
Auch das ein oder andere Problem auf dem Wege lösen können. Sehr schade. Vielleicht zu viel negative Publicity die nicht öffentlich ausgetragen werden sollte.
Schon eine Schande. Die Entfernung des negativ Buttons sagt eigentlich alles.
Das Forum war voll mit so unerträglich nutzlosen Standardratschlägen, das ist echt kein Verlust. „iCloud ab- und wieder anschalten schon versucht? Ach hat nicht funktioniert? Ok dann weiß ich auch nicht“. Gibt wirklich wesentlich bessere Plätze um sich zu Problemen auszutauschen.
Welche? Ernstgemeinte Frage.
@Bört: macfix.de finde ich hilfreich, mit einem sehr angenehmen Umgangston.
Ja, das stimmt wohl, dass es da einige gibt, denen man unterstellen könnte, nur auf „Punkte“ aus zu sein. Aber ich habe dort auch wirklich schon viel (gute) Hilfe bekommen. Das würde ich sehr vermissen. Mit der KI ist es aber ganz ähnlich. Auch hier habe ich in endlos wirkenden Nachfragen schleifenartig seltsame Lösungsvorschläge bekommen, aber auch immer wieder „gute“. Ich fürchte, es ist noch etwas zu früh, alles auf KI zu setzen. Die Entscheidung von Apple hier ist bedauerlich.
Kein wirklicher Verlust für mich. Es gab dann erstmal von denen, die „Punkte“ sammeln wollten die Klassiker „Neustart, Kabel prüfen, …“. Aber das war wirklich keine Hilfe.“
Gelegentlich kamen echte Probleme auf, das war eher interessant für Apple selbst – wenn zB innerhalb weniger Stunden viele Personen sich zu einem Problem äussern, dieses bestätigen. Aber Apple hat hier ja selbst nicht mitgelesen um über solche Probleme zu lernen …
Deswegen immer das Feedback-Formular nutzen!
Alternativ die Supportnummer wählen. Oder setzen Sie dort inzwischen auch schon KI ein? ;-)
Ich sag mal ganz ehrlich, „kein Verlust“, ich hab zweimal ne Anfrage zu Problemen mit dem Mac gestellt und sowas von dämliche und patzige Antworten bekommen, dann kann ich besser direkt google oder die KI bemühen ( was ich danach eh gemacht habe
Ich habe mich nicht oft im Forum nach einer Problemlösung suchen müssen. Doch wenn, dann kam von dort ein Hinweis oder ein zielführender Lösungsweg wurde beschrieben.
Gibt es eine ernstzunehmende Alternative? Ich wüsste keine und bin für Infos dankbar.
Finde ich auch schade. Es gibt dort eine handvoll Experten die mit cleveren Skripten viele fehlende OS und App Funktionen ergänzten. Die werde ich schrecklich vermissen, hoffentlich findet man sie in anderen Foren wieder.
Es gab dort auch viele negative Beiträge, viele von frustrierten Benutzern, die unglücklich waren, dass Apple auf die gefundenen Probleme wenig bis gar nicht reagiert.
Das Forensterben ist ja nichts Neues. Beginnend mit Gruppen in Social Media, Reddit und nun KI, da braucht’s Fachforen schlicht nicht mehr.