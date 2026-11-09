Apple Store: Mitarbeiter sollen ungefragt Abos aktiviert haben

In amerikanischen Apple Stores sollen Mitarbeiter Kunden wiederholt für Abonnements angemeldet haben, ohne deren ausdrückliche Zustimmung einzuholen. Betroffene berichten von kostenlosen Probeangeboten, die beim Kauf eines iPhones, iPads oder Macs aktiviert wurden und später automatisch kostenpflichtig werden. Offenbar spielt dabei auch der Verkaufsdruck auf die Beschäftigten eine Rolle. Inzwischen hat Apple erste Änderungen vorgenommen.

Apple-Mitarbeiter sollen Abos bestätigt haben

Aufgedeckt hat die Vorgänge der Reparaturexperte und Verbraucherschützer Louis Rossmann. Nachdem ihn zunächst ein Apple-Mitarbeiter auf die Praxis aufmerksam gemacht hatte, meldeten sich zahlreiche weitere Beschäftigte und Kunden. Ihre Schilderungen zeichnen das Bild eines Verkaufssystems, das unerwünschte Vertragsabschlüsse zumindest begünstigt.

Mitarbeiter können Abos selbst bestätigen

Die Vorwürfe betreffen Apples Verkaufssystem „Connect and Personalize“. Kunden können damit beim Einkauf ihren Apple Account verknüpfen. Verkäufer erhalten daraufhin Einblick in vorhandene Geräte, bestehende Dienste und verfügbare Probeangebote.

Bei der Abwicklung erscheinen auf dem Dienstgerät des Mitarbeiters verschiedene Abonnements, etwa für Apple One, Apple Music oder das Creator Studio. Die Angebote starten häufig mit einer kostenlosen Testphase, verlängern sich anschließend aber automatisch gegen Bezahlung.

Die aktuellen Monatspreise von Apple One

Problematisch ist die Zustimmung. Die entsprechenden Schaltflächen befinden sich auf dem Gerät des Verkäufers. Laut mehreren Beschäftigten bestätigen manche Kollegen die Vertragsbedingungen selbst, ohne Kunden ausreichend über die späteren Kosten zu informieren. Teilweise würden die Angebote lediglich als kostenlose Geschenke zum Gerätekauf präsentiert.

Als Ursache nennen Mitarbeiter hohe Zielvorgaben. Die Quote zusätzlich abgeschlossener Dienste wird intern erfasst und bei Leistungsbewertungen berücksichtigt. Berichtet wird von Vorgaben um 40 Prozent und teils deutlich höheren Erwartungen. Wer die Zahlen nicht erreicht, muss demnach mit Kritik rechnen.

Apple reagiert mit internen Änderungen

In einem neuen Video berichtet Rossmann nun, dass Apple die umstrittene Verkaufskennzahl aus seinem Mitarbeitersystem Orchard entfernt hat. Mehrere Beschäftigte bestätigen dies unabhängig voneinander. Auch der Druck, zusätzliche Abonnements abzuschließen, soll nachgelassen haben.

Zudem hat Apple seine Filialmitarbeiter ausdrücklich daran erinnert, dass Kunden Vertragsbedingungen selbst akzeptieren müssen. MacRumors konnte die Entfernung der Kennzahl bestätigen. Als offizielle Begründung wurde dem Magazin allerdings das Weihnachtsgeschäft genannt, in dem viele Geräte als Geschenke gekauft werden. Ob die Änderungen unmittelbar auf die Vorwürfe zurückgehen, bleibt damit offen.

Die dokumentierten Fälle stammen bislang aus Nordamerika. Wer kürzlich in einem Apple Store eingekauft hat, kann unter „Einstellungen > Apple Account > Abonnements“ prüfen, ob unerwartete Probeabos aktiviert wurden. Diese lassen sich dort kündigen. Für bereits erfolgte Abbuchungen bietet Apple unter reportaproblem.apple.com die Möglichkeit, eine Erstattung zu beantragen.

Interessant sind die Vorwürfe auch mit Blick auf Apples künftige Geschäftsausrichtung. Wie Ende September berichtet, soll der neue Apple-Chef John Ternus nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen und insbesondere die Umsätze mit bestehenden Produkten steigern wollen.