Apple-Serie „Krank Berlin“ kostenlos beim ZDF verfügbar

Die Apple-Serie Krank Berlin ist jetzt auch kostenlos beim ZDF verfügbar. Gut anderthalb Jahre nach dem Start bei Apple TV ist die erste Staffel der vom ZDF mitfinanzierten Produktion nun auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Die jetzt frei verfügbare erste Staffel der Serie umfasst acht Folgen mit jeweils rund 45 Minuten Länge. Die Ausstrahlung im regulären Fernsehprogramm beginnt Ende November. Auf ZDFneo sollen ab dem 25. November an vier aufeinanderfolgenden Mittwochen jeweils ab 21:45 Uhr zwei Folgen am Stück ausgestrahlt werden.

Haley Louise Jones als Dr. Parker

Alle acht Folgen kostenlos abrufbar

Die Serie „Krank Berlin“ handelt von der Ärztin Zanna Parker (Haley Louise Jones), die nach privaten Problemen in München einen Neuanfang in Berlin wagt und die Leitung der Notaufnahme eines überlasteten Krankenhauses übernimmt. Dort trifft sie auf chronisch überarbeitetes und unterbezahltes Personal, das ihrem Vorhaben, die Zustände in der Klinik zu verbessern, zunächst skeptisch gegenübersteht. Trotz aller Konflikte muss das Team zusammenarbeiten, um unter schwierigen Bedingungen Menschenleben zu retten.

Bei Apple TV steht derweil bereits die zweite Staffel der Serie vor dem Start, an der das ZDF ebenfalls beteiligt ist. Wann die einzelnen Staffeln im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden dürfen, scheint dabei weitgehend von Apple abzuhängen. Nach dem Start im Abo-Programm von Apple TV im Februar vergangenen Jahres hieß es zunächst, dass Gebührenzahler die erste Staffel vom Frühjahr 2026 an im ZDF zu sehen bekommen. Dieser Start wurde dann ohne Nennung eines konkreten Ausstrahlungstermins verschoben.

Fortsetzung weiterhin ohne Starttermin

Für die im September angekündigte zweite Staffel von „Krank Berlin“ ist derzeit weder ein Starttermin für Apple TV noch für die geplante Free-TV-Premiere bekannt. Inhaltlich wird sich in den neuen Folgen die Handlung der ersten Staffel fortsetzen.