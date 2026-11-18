Apple hat bei der Reparierbarkeit seiner Geräte zuletzt einige Fortschritte gemacht. Beim neuen Smarthome-Display HomeView scheint davon allerdings wenig angekommen zu sein. Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das Gerät zerlegt und stoßen dabei auf zahlreiche Hindernisse. Besonders die obere Einheit mit Bildschirm und Elektronik lässt sich kaum auseinandernehmen, ohne Bauteile zu beschädigen.

Apple HomeView: Stärker verklebt als aktuelle iPads

Der aktuelle Teardown von iFixit dokumentiert unter anderem einen zerstörten Lautsprecher, abgerissene Anschlussleitungen und eine nur mit erheblichem Kraftaufwand entfernbare Hauptplatine. Dabei hatte der Aufbau zunächst einen vergleichsweise modularen Eindruck gemacht. Bildschirm und Lautsprecherfuß sind äußerlich klar voneinander getrennt.

Klebstoff erschwert fast jeden Handgriff

Schon das Öffnen des sieben Zoll großen Displays bereitet Schwierigkeiten. Das Aluminiumgehäuse verteilt die Wärme beim Erhitzen des Klebstoffs, sodass sich der Bildschirm nur mühsam lösen lässt. Dahinter erschweren unterschiedliche Schraubentypen und zusätzlich verklebte Steckverbindungen die Demontage.

Apple HomeView: Das Display ist nur schwer zu öffnen

Besonders problematisch sind die Anschlüsse der beiden großen Lautsprecher. Selbst nach dem Entfernen des Klebstoffs lassen sich diese kaum lösen. Bei einem Versuch rissen die Leitungen aus dem Steckergehäuse. Auch die Lautsprecher selbst saßen derart fest, dass einer beim Ausbau zerbrach.

Die Hauptplatine ist ebenfalls verklebt. Apple nutzt das Aluminiumgehäuse zur Wärmeableitung und verbindet die Platine über eine zusätzliche Metallabschirmung mit der Rückseite. Das hilft bei der Kühlung, macht den Ausbau aber riskanter.

Lautsprecherfuß ist besser durchdacht

Deutlich zugänglicher zeigt sich die untere Geräteeinheit. Hier erinnern die Konstruktion und die verschraubten Komponenten an Apples HomePod. Der USB-C-Anschluss lässt sich einzeln austauschen, auch die Stromversorgung und die passiven Lautsprecherelemente sind modular aufgebaut.

Allerdings erschweren sehr kurze Kabel und ungünstig platzierte Schrauben die Trennung von Bildschirm und Standfuß. Ohne Spezialwerkzeug oder eine weitgehende Demontage der oberen Einheit lassen sich beide Teile kaum voneinander lösen.

So sieht der zerlegte HomeView aus

Damit bestätigt die Untersuchung auch die wirtschaftlichen Bedenken, die wir bereits zu Apples Reparaturpreisen geäußert haben. Außerhalb der Garantie verlangt Apple in den USA pauschal 279 Dollar für eine Reparatur. Ein neues Gerät kostet 299 Dollar.

Der Rückschritt fällt gerade deshalb auf, weil Apple bei anderen Produkten inzwischen zugänglichere Konstruktionen verwendet. Beim iPhone 18 Pro erleichtern verschraubte Akkuträger den Austausch, beim MacBook Pro sind einzelne Komponenten ebenfalls besser erreichbar. Beim HomeView bleibt dagegen selbst der Austausch eines Lautsprechers mit erheblichem Beschädigungsrisiko verbunden.