Apples neue Smarthome-Zentrale HomeView kommt morgen in den Handel. Der Verkauf ist allerdings zunächst auf Australien, Großbritannien, Indien, Kanada, Neuseeland und die USA beschränkt. Erste Praxiserfahrungen interessieren uns dennoch. Die US-Journalistin Joanna Stern hat den HomeView eine Woche lang im Familienalltag getestet. Schon der Titel ihres Berichts „Siri sadness“ lässt erkennen, dass nicht alles wie erwartet funktioniert hat.

Der HomeView kostet in den USA 299 Dollar und soll als zentrale Anlaufstelle für die Smarthome-Steuerung und den Zugriff auf persönliche Informationen dienen.

Personenerkennung funktioniert zuverlässig

Mithilfe einer 12-Megapixel-Kamera und vier Mikrofonen kann der HomeView bis zu sechs Familienmitglieder erkennen und ihnen persönliche Informationen wie Nachrichten oder Kalendereinträge anzeigen. Für die Identifizierung berücksichtigt das Gerät neben Gesicht und Stimme auch ein kürzlich entsperrtes iPhone oder iPad in der Nähe.

In Sterns Test funktionierte diese Zuordnung weitgehend zuverlässig. Auch Versuche, durch Stimmenimitation oder eine Verkleidung Zugriff auf fremde Nachrichten zu erhalten, blieben erfolglos.

Personen werden zuverlässig erkannt

Siri verweigert das Öffnen von Türen

Bei der Smarthome-Steuerung zeigte sich dagegen eine gravierende Einschränkung. Während sich Lampen, Thermostate und andere Geräte problemlos per Sprache bedienen ließen, verweigerte Siri das Öffnen der Garage und das Entriegeln von Türschlössern.

Türen lassen sich nur schließen

Apple begründete dies auf Nachfrage mit Sicherheitsbedenken. Da Sprachbefehle auch von unberechtigten Personen erteilt werden könnten, sei das Öffnen solcher Zugänge zunächst nur über den Touchscreen möglich. Mit einem Softwareupdate im Dezember soll diese Einschränkung für erkannte Nutzer entfallen.

Siri bleibt ein Sorgenkind

Weniger überzeugend fiel im Test die Zuverlässigkeit von Siri aus. Die Sprachassistentin verstand Anfragen teilweise falsch, reagierte verzögert oder blieb bei einfachen Aufgaben hängen. In einem Fall blieb Siri bei einer einfachen Rechenaufgabe mehrere Minuten lang hängen. Zudem kam es vor, dass andere Apple-Geräte im Raum auf Sprachbefehle reagierten oder sich mehrere Siri-Instanzen gegenseitig aktivierten.

HomeView weiß nicht, dass er eine Kamera hat

In einer Situation behauptete Siri sogar, der HomeView besitze keine Kamera. Auch diesen Fehler hat Apple gegenüber Stern bestätigt und eine Korrektur für Dezember angekündigt.

Abgesehen von diesen Problemen bewertete Stern die Hardware und verschiedene Funktionen positiv. Stern lobte die Klangqualität der Lautsprecher und die AirPlay-Steuerung. Auch die Möglichkeit, sich beim Kochen Schritt für Schritt durch Rezepte führen zu lassen, habe sich als praktisch erwiesen.

Das Fazit fällt damit gemischt aus. Während die Personenerkennung und wesentliche Smarthome-Funktionen zuverlässig arbeiten, bleibe Siri als zentrale Bedienkomponente hinter den Erwartungen zurück.