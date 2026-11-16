Apple Home Collection: Kamera und Türklingel von LG starten

Apple hat am Freitag nicht nur den Verkauf des HomeView in ausgewählten Ländern gestartet, sondern bietet in den USA nun auch die ersten Produkte aus der neuen Apple Home Collection an. Den Anfang machen eine Innenkamera und eine Videotürklingel von LG. Die LG Indoor Cam Plug-in und die LG Video Doorbell Wired sind speziell auf die Nutzung innerhalb des Apple-Ökosystems zugeschnitten und ausschließlich über Apple erhältlich.

Beide Geräte zeichnen sich durch ein schlichtes, zurückhaltendes Design aus. Die LG Indoor Cam Plug-in ist für die Überwachung von Innenräumen vorgesehen und kann sich automatisch wegdrehen, wenn das iPhone eines Bewohners zuhause registriert wird. Die Einrichtung und Bedienung erfolgen direkt über Apples Home-App. Dabei stehen Funktionen wie die Live-Ansicht, Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen und die Einbindung in bestehende Automationen zur Verfügung.

LG Indoor Cam aus der Apple-Kollektion

Die LG Video Doorbell Wired ist für den Einsatz an der Haustür gedacht und benötigt eine kabelgebundene Stromversorgung. Über die Home-App lassen sich Besucher erkennen, Livebilder abrufen und Gespräche mit Personen vor der Haustür führen.

HomeView als zentrale Anlaufstelle

Dass die beiden Kameras zeitgleich mit dem HomeView auf den Markt kommen, dürfte kein Zufall sein. Die Einbindung von Kamerabildern, insbesondere die Nutzung einer Türkamera mit Gegensprechfunktion, spielt bei der Vermarktung des HomeView eine wesentliche Rolle. In Verbindung mit der LG-Videotürklingel kann der HomeView zudem als Türgong dienen.

Die Apple-Videotürklingel von LG

Mit der Home Collection erweitert Apple sein Zubehörangebot um Produkte, die speziell auf die eigene Smarthome-Plattform abgestimmt sind. Das Unternehmen hat diesbezüglich bereits weitere Produkte angekündigt, darunter Kameras für den Außenbereich sowie Thermostate und Klimasensoren.

Hohe Preise und noch kein Deutschlandstart

Preislich liegen die neuen Geräte allerdings deutlich über vielen vergleichbaren Smarthome-Produkten. Ob und wann die Geräte auch in Deutschland erhältlich sein werden, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise wird Apple die Einführung der Home Collection auch hierzulande mit dem Verkaufsstart des HomeView verknüpfen.