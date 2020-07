Apple führt Geschenkkarten für Hard- und Software zusammen

Apple verkauft in den USA jetzt Geschenkkarten, die sich für Hardware, Software und Apples Abo-Dienste nutzen lassen. Apples neue „Gift card for everything Apple“ kann sowohl im Apple Store als auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, für die bislang separates iTunes- bzw. App-Store-Guthaben verkauft wurde.

Die neue Geschenkkarte löst somit die zuvor in den USA vertriebenen Guthaben-Karten für den Apple Store und iTunes bzw. den App Store ab. Apple zufolge kann das Guthaben dann Unternehmensweit in Apple-Ladengeschäften, der Apple Store App, auf der Apple-Webseite, dem App Store, iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books und weiteren Apple-Bereichen eingesetzt werden.

Ein Deutschland-Start der neuen Apple-Karte steht derzeit noch nicht in Aussicht, wir lassen uns aber gerne überraschen. Während hierzulande die iTunes- bzw. App-Store-Karten zum Standard gehören, wurde die für Hardware-Käufe vorgesehene die „Apple Store Karte“ nie richtig eingeführt. Nach einer kurzen Episode im Jahr 2015 gab es die Karte später zwar in Apple-Ladengeschäften, nie jedoch online zu kaufen.