Apple Developer Center Berlin öffnet am 8. Dezember

Apple hat den Eröffnungstermin für sein neues Entwicklerzentrum in Berlin bekannt gegeben. Das bereits im Juni angekündigte Apple Developer Center wird am 8. Dezember seine Türen öffnen. Es ist das erste Apple Developer Center in Europa und der fünfte Standort weltweit. Weitere Entwicklerzentren betreibt Apple bereits in Cupertino, Shanghai, Singapur und Bengaluru.

Für Entwickler aus ganz Europa

Die neue Einrichtung im Berliner Stadtteil Mitte soll Entwicklern aus ganz Europa als Anlaufstelle dienen. Apple will dort regelmäßig Veranstaltungen und Workshops durchführen sowie persönliche Beratungsgespräche mit eigenen Experten anbieten. Das Angebot richtet sich sowohl an einzelne Entwickler als auch an größere Entwicklungsteams.

Apples neues Entwicklerzentrum in Berlin

Das Programm soll sämtliche Softwareplattformen von Apple abdecken. Neben iOS und macOS gehören dazu auch iPadOS, watchOS, tvOS und visionOS. In speziell eingerichteten Arbeitsbereichen und Laboren sollen Entwickler ihre Anwendungen gemeinsam mit Apple-Experten testen und optimieren können.

Erste Workshops bereits im Dezember

Für den Start des Apple Developer Center Berlin sind zunächst zwei Veranstaltungstage geplant. Am 8. Dezember steht ein sogenannter Innovation Day auf dem Programm. Einen Tag später folgt ein Community Celebration Day, bei dem der Austausch zwischen den Entwicklern im Mittelpunkt stehen dürfte.

Schulungen und Austausch mit Experten

Die beiden Eröffnungsveranstaltungen sind für den 8. Dezember von 8:45 bis 17 Uhr und den 9. Dezember von 9 bis 20 Uhr angesetzt. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Wartelisten für beide Veranstaltungen sind allerdings bereits geschlossen.

Auch die ersten regulären Workshops stehen fest. Am 15., 16. und 17. Dezember bietet Apple jeweils ganztägige Veranstaltungen zur Optimierung von Apps für das iPhone Duo an. Die jeweils von 9:30 bis 16:30 Uhr angesetzten Workshops finden ebenso wie die Eröffnungsveranstaltungen auf Englisch statt. Eine Übersicht der geplanten Termine und Anmeldemöglichkeiten stellt Apple auf seiner Entwickler-Webseite bereit.