Apple aktualisiert (fast) alles: iWork, iMovie, Logic, Final Cut und Co. neu

Irgendwo müssen die neuen, einheitlichen App-Icons für macOS Big Sur ja herkommen: Hand in Hand mit der holperigen Ausgabe des neuen Mac-Betriebssystems hat Apple auch zahlreiche Hausanwendungen mit neuen Versionsnummern zum Download im Mac App Store bereitgestellt und betreibt in erster Linie verlässliche Produktpflege.

So sind die neuen Versionen der Anwendungen allesamt für den Einsatz unter macOS Big Sur ausgelegt, für die Arbeit auf Apples neuen M1-Prozessoren optimiert und optisch an den neuen Look von macOS Big Sur angepasst.

iWork

Die Bürosoftware-Apps Pages, Numbers und Keynote liegen alle in der neuen Version 10.3.5 vor und führen im Beipackzettel lediglich die Einführung eines optimierten, neuen Designs unter macOS Big Sur und die üblichen Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen an.

iMovie

Gleiches gilt für die Videoschnitt-Applikation iMovie. Diese soll in Ausgabe 10.2.1 Leistung und Effizienz auf Apple-Rechnern mit M1-Prozessoren verbessern, bringt ansonsten aber keine neuen Funktionen mit.



Garageband

Das virtuelle Musikstudio für Einsteiger bringt in Version 10.4.1 nicht nur die Prozessor-Optimierung mit, sondern inkludiert auch 1800 neue Apple Loops, 190 neue Instrument-Patches und über 50 neue Vintage- und Modern-Drum-Kits.

Final Cut Pro

Die 300 Euro teure Profi-App zur Videobearbeitung verspricht eine „beschleunigte Analyse auf Basis maschinellen Lernens“ und setzt dazu auf die Neural Engine der neuen M1-Chips. Ebenfalls in den Update-Notizen angeführt:

Erstellen von Kopien deiner Mediathek und automatisches Umcodieren von Medien in ProRes Proxy oder H.264 in verschiedenen Auflösungen

Logic Pro

Das Kreativ-Werkzeug Logic Pro hat sich in Version 10.6 die Ehre gegeben unterstützt nun auch Novation Launchpad-Controller und biringt eine neue Option zum Steuern des Step Sequencers mit. Dieser lässt sich fortan auch mit der Logic Remote auf iPad oder iPhone nutzen, um Beats, Bassläufe und melodische Abschnitte zu erstellen.

…und den ganzen Rest

Ebenfalls aktualisiert hat Apple Xcode, MainStage, Compressor, Motion und natürlich die Logic Remote.