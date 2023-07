Anker SOLIX F1200: Neue Powerstation mit App-Anbindung startet

Mit der Powerstation Anker SOLIX F1200 kann man jetzt die überarbeitete Version des Anker Powerhouse 757 in Deutschland bestellen. Der Preis für die mit einem 1.229 Wh starken Akku ausgestattete Powerstation liegt bei 1.299 Euro und die Auslieferung sollte in Kürze starten.

