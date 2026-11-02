Anker bringt zwei neue MacBook-Begleiter auf den Markt

Anker erweitert sein Zubehörangebot um zwei Ladegeräte, die sich insbesondere an MacBook-Nutzer richten. Die neue Reise-Ladestation versorgt bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom und stellt dafür insgesamt 150 Watt bereit.

Das neue Reiseladegerät von Anker

Das ebenfalls neue Laptop Charger Pro liefert bis zu 100 Watt und soll durch eine angepasste Ladesteuerung den Verschleiß von Notebook-Akkus reduzieren. Beide Geräte sind ab sofort erhältlich und werden zum Verkaufsstart vergünstigt angeboten.

Sechs Anschlüsse mit insgesamt 150 Watt

Die Anker Reise-Ladestation kombiniert vier USB-C- mit zwei USB-A-Anschlüssen. An den ersten beiden USB-C-Buchsen stehen bei alleiniger Nutzung jeweils bis zu 100 Watt zur Verfügung. Sind mehrere Geräte verbunden, verteilt Ankers PowerIQ-4.0-Technik die insgesamt verfügbaren 150 Watt automatisch auf die Anschlüsse.

Sechs Anschlüsse für unterwegs

Mit Abmessungen von 15 × 6,9 × 2,2 Zentimetern fällt die Ladestation vergleichsweise flach aus. Sie wiegt ohne Netzkabel 290 Gramm und bringt mit Kabel 381 Gramm auf die Waage. Ein faltbarer Stecker erleichtert den Transport. Anders als eine Powerbank benötigt das Gerät allerdings immer eine Steckdose. USB-C-Ladekabel gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachdem Anker kürzlich ein universelles Reiseladegerät mit 100 Watt vorgestellt hat, bietet die neue Station mehr Leistung und zusätzliche Anschlüsse, verzichtet dafür aber auf die integrierten Länderadapter. Regulär kostet sie 79,99 Euro, bis zum 12. November werden 67,99 Euro verlangt.

Laptop Charger Pro steuert die Akkuladung

Das zweite neue Netzteil setzt weniger auf viele Anschlüsse als auf eine angepasste Ladesteuerung. Der Anker Laptop Charger Pro erkennt unterstützte MacBooks und stimmt seine Leistungsabgabe auf das jeweilige Modell ab. Neben dem schnellen Laden steht ein Care Mode zur Verfügung, der die Temperaturbelastung des Akkus reduzieren soll.

Ankers neuer MacBook Charger

Anker spricht von einer um bis zu 40 Prozent verlängerten Akkulebensdauer. Dieser Wert stammt allerdings aus internen Tests mit einzelnen Akkuzellen und lässt sich nicht ohne Weiteres auf komplette Notebooks übertragen.

Über die Anker Charging Manager App können Nutzer kompatibler MacBooks Ladegrenzen zwischen 80 und 100 Prozent festlegen. Dafür ist eine direkte USB-C-Verbindung mit Datenübertragung erforderlich. Auch ausgewählte Windows-Notebooks werden unterstützt. Das integrierte Display informiert über Ladeleistung und Temperatur und lässt sich mit eigenen Hintergrundbildern versehen.

Das neue Netzteil kommt mit integriertem Display

Die Geräteerkennung kennen wir bereits von Ankers und UGREENs kompakten iPhone-Netzteilen. Das neue Modell überträgt das Konzept auf Notebooks. Es kostet regulär 59,99 Euro und ist bis zum 8. November für 49,99 Euro erhältlich. Ein geflochtenes USB-C-Kabel liegt bei.