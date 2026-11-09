Amazon verlängert Rückgabefristen bis Januar 2027

Amazon verlängert Rückgabefristen für Weihnachtseinkäufe

Amazon hat wie in den vergangenen Jahren seine Rückgabebedingungen für das Weihnachtsgeschäft angepasst. Wer bereits jetzt Geschenke bestellt, hat damit mehr Zeit, um diese bei Bedarf nach den Feiertagen zurückzugeben. Sollte ein Geschenk nicht gefallen oder doppelt vorhanden sein, bleibt auch nach Weihnachten ausreichend Zeit für eine Rücksendung.

Die verlängerten Fristen gelten für die meisten Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2026 gekauft werden. Wie schon im vergangenen Jahr gelten je nach Produktkategorie unterschiedliche Rückgabefristen.

Für Elektronikartikel gilt der 15. Januar

Für Artikel aus den Bereichen Kamera, Elektronik, Computer und Zubehör, Drahtlos, Bürobedarf, Musik sowie Video und Videospiele endet die verlängerte Rückgabefrist am 15. Januar 2027. Bei einer Lieferung kurz vor Weihnachten oder danach kann sich diese Frist entsprechend verlängern. Amazon räumt hier mindestens 14 Tage ab Erhalt der Ware ein.

Die konkrete Rückgabefrist wird auf der Produktseite angezeigt

Für die meisten anderen Produktkategorien gilt eine längere Frist. Artikel, die in diesem Zeitraum gekauft wurden, können bis zum 31. Januar 2027 zurückgegeben werden. Auch in diesem Fall kann sich die Rückgabemöglichkeit bei später Lieferung verlängern. Maßgeblich ist dann eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt der Ware.

Die Sonderregelung gilt sowohl für direkt bei Amazon als auch für bei Marketplace-Händlern gekaufte Produkte. Käufer sollten dennoch die für den jeweiligen Artikel angegebenen Rückgabebedingungen beachten.

Rückgabe weiterhin an Bedingungen geknüpft

An den grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Rücksendung ändert sich dadurch nichts. Amazon setzt weiterhin voraus, dass sich die Artikel im ursprünglichen Zustand befinden. Neu gekaufte Produkte müssen unbenutzt und unbeschädigt sein. Bei gebrauchten Artikeln dürfen keine zusätzlichen Gebrauchsspuren oder Beschädigungen vorliegen.

Unabhängig von den freiwillig eingeräumten Rückgabemöglichkeiten gilt weiterhin das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Erhalt der Ware. Die vollständigen Bedingungen und mögliche Ausnahmen erläutert Amazon auf seinen Hilfeseiten.

Apple war in diesem Jahr schneller und hat seine Rückgabefristen für Weihnachtseinkäufe bereits verlängert. Wir haben letzte Woche über die vorübergehend verlängerten Fristen berichtet.