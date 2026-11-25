Vom Ladekabel über den Fernseher bis zum kompletten Auto: Amazon erweitert sein Sortiment in Europa um eine weitere Produktkategorie. Der Onlinehändler hat angekündigt, seinen bereits in den USA verfügbaren Autokauf-Dienst Amazon Autos Anfang 2027 in Großbritannien einzuführen. Damit startet das Angebot erstmals außerhalb der Vereinigten Staaten. Den Anfang macht Hyundai, weitere Automarken und Autohändler sollen folgen.

Hyundai macht den Anfang

Zum Start werden über Amazon.co.uk sowohl Neuwagen als auch geprüfte Gebrauchtwagen von Hyundai angeboten. Das Sortiment umfasst Elektroautos, Hybridmodelle und klassische Benziner. Konkret nennt Amazon bereits den Hyundai IONIQ 3, den IONIQ 5, den KONA und den i20.

Besonders der neue elektrische IONIQ 3 dürfte interessant werden. Der kompakte Stromer soll ebenfalls Anfang 2027 über die Plattform erhältlich sein. Weitere Gebrauchtwagen werden vom britischen Autohändler Vertu Motors angeboten. Zusätzliche Hersteller und Händlergruppen will Amazon bis zum Marktstart bekannt geben.

Auto online reservieren, beim Händler kaufen

Das Einkaufserlebnis soll sich möglichst stark an den gewöhnlichen Amazon-Einkauf anlehnen. Nutzer können nach Herstellern, Modellen, Ausstattungsvarianten und Farben suchen. Angezeigt werden tatsächlich verfügbare Fahrzeuge mit transparenten Preisen, die von den jeweiligen Händlern festgelegt werden.

Auch eine erste Bewertung des eigenen Gebrauchtwagens ist vorgesehen. Der geschätzte Eintauschwert kann anschließend bei der Kalkulation berücksichtigt werden. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten einschließlich der monatlichen Raten vergleichen.

Der eigentliche Kaufabschluss erfolgt allerdings nicht vollständig über Amazon. Interessenten können ihr Wunschfahrzeug online reservieren, müssen für den Vertragsabschluss und die Fahrzeugübergabe anschließend aber weiterhin zum ausgewählten Autohaus. Eine Lieferung per Amazon-Fahrer bis vor die Haustür ist somit nicht vorgesehen.

In den USA ist der Autokauf auf Amazon bereits möglich.

In den USA bereits 35 Marken vertreten

Amazon Autos ist kein völlig neues Angebot. In den Vereinigten Staaten startete der Dienst bereits im Dezember 2024, ebenfalls mit Hyundai als erstem Partner. Seitdem ist die Plattform von ursprünglich 48 auf mehr als 150 Städte gewachsen.

Inzwischen arbeiten laut Amazon mehrere Tausend Autohändler mit dem Unternehmen zusammen. Das Angebot umfasst Fahrzeuge von insgesamt 35 Marken. Auch hier setzt der Konzern auf die Verbindung aus Online-Fahrzeugsuche und klassischen Händlerbetrieben.

Deutschlandstart bislang nicht angekündigt

Für deutsche Kunden ändert sich vorerst nichts. Amazon hat bislang weder einen Starttermin für Deutschland noch mögliche Partnerhändler genannt. Auch ob das Unternehmen sein britisches Vertriebskonzept unverändert auf weitere europäische Märkte übertragen wird, bleibt offen.

Mit dem Einstieg in den europäischen Autohandel könnte Amazon langfristig allerdings zu einer zusätzlichen Alternative für etablierte Fahrzeugbörsen wie mobile.de oder AutoScout24 werden. Ob daraus tatsächlich mehr Wettbewerb und günstigere Fahrzeugpreise entstehen, muss sich erst zeigen.

Fest steht zunächst nur: Während hierzulande weiterhin überwiegend Technik, Haushaltsgeräte und allerlei Kleinkram im Amazon-Warenkorb landen, kommt in Großbritannien bald auch der Neuwagen hinzu. Immerhin dürfte die Frage nach dem passenden Ablageort diesmal entfallen.