Amazon Smart Plug mit Aktionscode für 7 Euro

Damit verbunden wollen wir auch nochmal daran erinnern, dass Amazon kürzlich den Funktionsumfang seines Luftqualitätssensors Smart Air Quality Monitor erweitert hat. Hier lassen sich inzwischen auch die gemessenen Werte zur Luftqualität in Alexa-Routinen verwenden , beispielsweise kann man in den Wintermonaten so seine Luftbefeuchter automatisieren.

Insert

You are going to send email to