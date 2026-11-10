Die offiziellen Black-Friday-Angebote bei Amazon starten zwar erst in der kommenden Woche, doch schon jetzt hat der Online-Händler zahlreiche Produkte im Preis reduziert. Dazu gehört auch der WLAN-Router Eero 6+, der aktuell zu seinem bisherigen Tiefstpreis erhältlich ist. Einzeln kostet das Gerät derzeit 89,99 Euro statt regulär 149,99 Euro. Beim Kauf des Dreierpacks für 179,99 Euro fällt der Einzelpreis noch deutlich niedriger aus. Umgerechnet kostet jeder Router damit nur noch knapp 60 Euro.

Der Eero 6+ eignet sich insbesondere für Nutzer, die ihr WLAN zu Hause verbessern oder die Funkabdeckung auf mehrere Räume und Etagen ausweiten wollen. Die Geräte lassen sich einzeln oder als Mesh-System betreiben. Dabei arbeiten mehrere Router zusammen und stellen ein gemeinsames WLAN bereit.

Wi-Fi 6 und Mesh für größere WLAN-Netze

Technisch setzt der Eero 6+ auf Wi-Fi 6 und unterstützt Kanalbreiten von bis zu 160 MHz. Amazon bewirbt das Modell mit WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit. Die tatsächlich erreichbaren Werte hängen natürlich von den verwendeten Endgeräten und den örtlichen Gegebenheiten ab.

Im Mesh-Betrieb verwenden die Eero-Router die sogenannte TrueMesh-Technologie. Diese soll die Datenübertragung zwischen den einzelnen Zugangspunkten automatisch optimieren und Verbindungsabbrüche sowie Funklöcher reduzieren.

Zigbee und Thread integriert

Als Zusatzfunktion verfügt der Eero 6+ über einen integrierten Smarthome-Hub mit Unterstützung für Zigbee und Thread. Kompatible Geräte lassen sich damit über Alexa einbinden, ohne dass ein zusätzlicher Hub benötigt wird.

Einrichtung und Verwaltung erfolgen unkompliziert über die Eero-App für iPhone und Android. Technisch versierte Nutzer können zudem einen Blick auf die inoffizielle Eero Custom Dashboard & Mesh Management Suite werfen, die sich über Docker betreiben lässt. Damit lassen sich die Eero-Systeme auch über eine Desktop-Oberfläche verwalten und konfigurieren.

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