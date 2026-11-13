Amazon Ember: QLED- und Mini-LED-Fernseher bis zu 46 Prozent günstiger

Amazon hat die Preise mehrerer Fernseher seiner Ember-Familie gesenkt. Besonders interessant ist der Ember QLED mit 55 Zoll für 429,99 Euro. Regulär verlangt Amazon für dieses Modell 799,99 Euro. Damit fällt der Preis um rund 46 Prozent. Auch die höherwertigen Mini-LED-Geräte und der von uns bereits ausführlich getestete Ember Artline sind derzeit günstiger erhältlich.

Ember QLED: 55 Zoll für 429,99 Euro

Der Ember QLED bietet ein 4K-Display mit Dolby Vision, HDR10+ Adaptive und lokaler Hintergrundbeleuchtung. Hinzu kommen WLAN 6, integrierte Alexa-Sprachsteuerung und die aktuelle Fire-TV-Oberfläche. Über AirPlay lassen sich Inhalte vom iPhone oder Mac übertragen. Auch eine Einbindung in Apple Home ist möglich.

In unserem Praxistest der QLED-Serie hinterließ der Fernseher insgesamt einen soliden Eindruck. Besonders die Ambient-Funktion gefiel, mit der das Gerät bei Nichtbenutzung Fotos oder Kunstwerke anzeigen kann. Zum regulären Preis fanden wir die Ausstattung allerdings zu teuer. Bei den aktuellen Rabatten fällt diese Einschätzung deutlich positiver aus.

Die aktuellen Angebote im Überblick

Eine Besonderheit ergibt sich beim Vergleich der 65-Zoll-Fernseher: Der Ember Mini-LED kostet aktuell 40 Euro weniger als das einfachere QLED-Modell. Dabei bietet er die aufwendigere Hintergrundbeleuchtung, höhere Kontraste und einen Spielmodus mit bis zu 144 Hertz. Auch dieses Gerät haben wir bereits ausprobiert.

Ember Artline: Fernseher oder Kunstwerk?

Eine andere Zielgruppe spricht der Ember Artline an. Sein mattes QLED-Display, austauschbare Magnetrahmen und mehr als 2.000 kostenlos verfügbare Kunstwerke sollen den Fernseher optisch in den Wohnraum integrieren. Auch hier gehören AirPlay und die Unterstützung für Apple Home zur Ausstattung.

In unserem Test überzeugte der Ember Artline insbesondere durch seine geringe Spiegelung, die hochwertigen Rahmen und die unkomplizierte Apple-Integration. Als klassischer Fernseher blieb der Eindruck gemischter. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass die dauerhafte Kunstwiedergabe bei unserem 55-Zoll-Testgerät rund 70 Watt benötigte.

Die Angebote sind bereits vor Amazons offizieller Black-Friday-Woche verfügbar. Für diese hat der Händler ab dem 19. November weitere Aktionen mit Ember-Fernsehern angekündigt. Die aktuellen Preise können sich daher noch ändern.

Produkthinweis Amazon Ember QLED-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 55-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby... 429,99 EUR 799,99 EUR

Produkthinweis Amazon Ember Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 65 Zoll (165 cm), 4K UHD, Dolby Vision IQ, Ambient-TV, 144-Hz-Spielmodus... 729,99 EUR 1.299,99 EUR

Produkthinweis Amazon Ember Artline 55" mit Fire TV (neueste Generation), 4K Ultra HD QLED Smart TV und Kunstgalerie, individuelle... 729,99 EUR 999,99 EUR

