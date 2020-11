Am 10. November: Apples Mac-Event hat einen Termin

Apple beendet das laufenden Jahr sportlich: In der kommenden Woche wird das Unternehmen sein drittes Herbst-Event in Folge abhalten und hat dieses heute auf den 10. November terminiert.

Oder anders: Was wir noch aus Gewohnheit als Herbst-Event bezeichnen, ist in diesem Jahr nicht viel mehr als der Freigabetermin eines vorproduzierten Hochglanzvideos, in dessen Verlauf Apples Top—Manager auf rund einer Stunde Laufzeit neue Produkte vorstellen, präsentieren und demonstrieren werden.

Am kommenden Dienstag wird der Konzern unter anderem die ersten Rechner mit selbst gefertigten Prozessoren vorstellen damit eine neue Mac-Ära einläuten. Nach PowerPC- und Intel-Prozessoren werden MacBooks, iMacs und Co. langfristig ausschließlich mit hochperformanten stromsparenden, Apple—Prozessoren verkauft.

Was diese können und besser als ihre Vorgänger machen werden, wird Apple am übernächsten Dienstag erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorführen. Unklar ist, ob die neuen Rechner dann auch mit einem neuen Hardware-Design auftreten werden oder sich weitgehend am bislang etablierten Produktdesign orientieren werden.

Auch macOS Big Sur und neue Accessoires?

Neben den neuen Apple-Rechnern erwarten wir im Anschluss an das Event die Freigabe von macOS 11 „Big Sur“. Zudem könnte Apple die wohl letzte Veranstaltung im laufenden Jahr dafür nutzen, lang erwartete Zubehör-Artikel wie etwa die „AirTags“ genannten Sachen-Finder zu präsentieren oder weitere Audio-Komponenten unters Volk zu bringen.

Nach dem zuletzt vorgestellten HomePod mini, wartet die Gerüchteküche auf den Start eines Over-Ear-Kopfhörers mit Apple-Logo, sowie auf die Verfügbarkeit neuer AirPods-Modelle. Letztgenannte sollen allerdings erst für 2021 auf dem Programm stehen und dann, sowohl in der normalen als auch in der Pro-Variante, mit einem komplett neuen Look antreten.