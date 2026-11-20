Der Mac-Launcher Alfred steht ab sofort in Version 6 zum Download bereit. Die neue Hauptversion erweitert die Möglichkeiten zur Automatisierung und überarbeitet zugleich die Darstellung der Anwendung. Zu den Neuerungen gehören ein Werkzeugkasten für eigene Workflow-Oberflächen, ein Suchverlauf und zusätzliche Funktionen für die Verwaltung der Zwischenablage.

Alfred 6 ist da

Alfred gehört seit Jahren zu den Alternativen zur systemeigenen Spotlight-Suche. Die Anwendung startet Programme, findet Dateien und führt über individuell eingerichtete Arbeitsabläufe auch komplexere Aufgaben aus. Mit der neuen Version bauen die Entwickler vor allem jene Funktionen aus, die über das reine Suchen und Starten von Anwendungen hinausgehen.

Eigene Bedienoberflächen für automatisierte Abläufe

Im Mittelpunkt steht Alfred UI, ein neuer Werkzeugkasten, mit dem Entwickler ihre Workflows um interaktive Oberflächen ergänzen können. Die dafür benötigten Elemente basieren auf nativen Komponenten von macOS. Dadurch sollen sich zusätzliche Bedienmöglichkeiten integrieren lassen, ohne umfangreiche externe Frameworks einsetzen zu müssen.

Alfred 6 bringt den Baukasten Alfred UI mit

Die Funktion hatten die Entwickler bereits Anfang Oktober angekündigt. Damals zeigten sie unter anderem einen App-Starter, eine mehrstufige Textbearbeitung und eine durchsuchbare Übersicht von Apples SF Symbols. Mit der Veröffentlichung von Alfred 6 stehen entsprechende Erweiterungen nun in der Alfred Gallery bereit.

Die neuen Oberflächen sollen vor allem Aufgaben vereinfachen, bei denen eine reine Texteingabe nicht ausreicht. Entwickler können damit zusätzliche Auswahlmöglichkeiten und Bedienelemente bereitstellen, während die eigentliche Verarbeitung weiterhin über die vorhandenen Workflow-Funktionen erfolgt.

Suchverlauf und Zwischenablage werden erweitert

Neben den neuen Möglichkeiten für Workflows erhält Alfred 6 eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Die Entwickler haben sowohl die Einstellungen als auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Anwendung angepasst. Hinzu kommt eine neue Query History, mit der sich frühere Suchanfragen wieder aufrufen lassen.

Alfred 6 mit neuen Einstellungen

Auch die Clipboard History wurde erweitert. Alfred bietet damit zusätzliche Möglichkeiten, bereits verwendete Inhalte aus der Zwischenablage erneut abzurufen. Einzelheiten zum Funktionsumfang dieser Erweiterung nennt die aktuelle Ankündigung allerdings nicht.

Wie die Entwickler in ihrer Veröffentlichungsmitteilung zu Alfred 6 erläutern, lag der Schwerpunkt der Überarbeitung weiterhin auf einer ressourcenschonenden und schnellen Ausführung. Trotz der zusätzlichen Funktionen soll Alfred eine schlanke Mac-Anwendung bleiben.

Das Alfred-Design lässt sich mit neuen Themen personalisieren

Die neue Version kann direkt über die Herstellerseite geladen werden. Für die erweiterten Funktionen wird weiterhin das kostenpflichtige Powerpack benötigt. Eine Einzellizenz für Alfred 6 kostet rund 50 Euro. Alternativ bieten die Entwickler für etwa 88 Euro eine sogenannte Mega-Supporter-Lizenz an, die sämtliche zukünftigen Versionssprünge einschließt. Wer bereits eine Powerpack-Lizenz einer älteren Alfred-Version besitzt, kann diese auf Version 6 aktualisieren.