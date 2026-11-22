Amazon hat seine Tablet-Familie Anfag Oktober grundlegend überarbeitet und mit dem Alexa Tablet 12 Pro ein Gerät auf den Markt gebracht, das mit den bisherigen Fire-Tablets nur noch wenig gemeinsam hat. Statt einer eingeschränkten Android-Variante kommt jetzt ein reguläres Android mit vollständigem Zugriff auf den Google Play Store zum Einsatz.

Ein Android-Tablet mit Alexa+

Dazu gibt es ein hochwertiges Gehäuse, ein optionales Nanomatte-Display und Zubehör, mit dem sich das Tablet auch als kleiner Arbeitsplatz nutzen lässt. Wir haben uns das 12-Zoll-Modell im sogenannten Produktivitäts-Bundle mit Tastaturcover und Eingabestift angesehen. Nach unserem bisherigen Einsatz fällt die Einschätzung ausgesprochen positiv aus. Nicht weil Amazon hier in jeder Disziplin die beste Technik verbaut hätte, sondern weil das Gesamtpaket ungewöhnlich stimmig ausfällt.

Update vom 22. November: Im Rahmen der Black-Friday-Woche wurde des Preis des Alexa Tablet 12 Pro von 559 Euro auf 379 Euro reduziert.

Besonders interessant ist dabei die Preisgestaltung. Das Alexa Tablet 12 Pro kostet mit 128 GB Speicher und dem entspiegelten Nanomatte-Display einzeln 559 Euro. Das „Keyboard Pro“-Tastaturcover wird regulär mit 139 Euro angeboten, der passende Eingabestift kostet weitere 84 Euro. Wer sich für das Produktivitäts-Bundle entscheidet, bezahlt für alle drei Komponenten zusammen allerdings nur 704,99 Euro. Damit verlangt Amazon für das komplette Paket weniger als Apple für das neue iPad mini mit 128 GB, das 749 Euro kostet und ohne Stift, Tastatur und Schutzhülle geliefert wird.

Das iPad mini bietet zwar einen OLED-Bildschirm, iPadOS und Apples Prozessor-Performance, fällt mit seinen 8,5 Zoll aber auch deutlich kompakter aus und verzichtet auf eine immer erreichbare Alexa+-Integration.

Alexa Tablet 12 Pro mit Produktivitäts-Bundle

Schon beim ersten Kontakt macht das Alexa Tablet 12 Pro einen erfreulich hochwertigen Eindruck. Das Gerät wirkt sauber verarbeitet, stabil und in seiner Gestaltung angenehm zurückhaltend. Es vermittelt nicht das Gefühl, dass Amazon an der Hardware gespart hätte, um einen möglichst niedrigen Verkaufspreis zu erreichen. Vielmehr fällt auf, wie sorgfältig auch kleinere Details umgesetzt wurden. Das gilt insbesondere für die magnetischen Befestigungen des Zubehörs und das Zusammenspiel zwischen Tablet und Tastaturcover. Die Ausrichtung erinnert stellenweise an Microsofts Surface-Geräte, deren Kombination aus Tablet, ausklappbarem Ständer und abnehmbarer Tastatur sich über Jahre bewährt hat. Amazon übernimmt dieses Konzept nicht vollständig, orientiert sich aber erkennbar an dessen praktischen Stärken.

Nanomatte-Display als größte Stärke

Das auffälligste Merkmal des Alexa Tablet 12 Pro ist sein 12 Zoll großes IPS-Display mit 2800 × 1840 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Seitenverhältnis von 3:2 bietet angenehm viel Platz für Webseiten, Dokumente und die gleichzeitige Darstellung zweier Anwendungen. Besonders gut gefällt uns allerdings die optionale Nanomatte-Oberfläche. Sie reduziert Spiegelungen deutlich, ohne dass die Darstellung dabei sichtbar an Schärfe verliert. Texte lassen sich hervorragend lesen, und auch bei ungünstigem Lichteinfall bleibt der Bildschirm vergleichsweise angenehm. Gerade wer häufig am Fenster, unter Deckenbeleuchtung oder unterwegs arbeitet, wird diesen Unterschied gegenüber einem gewöhnlichen glänzenden Tablet-Display zu schätzen wissen.

Die Kindle-App aktiviert einen speziellen Lesemodus

Dabei sollte man die Nanomatte-Beschichtung nicht mit einem OLED-Panel verwechseln. Amazon setzt weiterhin auf LCD-Technik, sodass Schwarzflächen nicht die vollständige Dunkelheit eines OLED-Bildschirms erreichen. Bei Filmen mit schwarzen Balken oder sehr dunklen Szenen bleibt dieser Unterschied erkennbar. Auch die angegebene Helligkeit von rund 500 Nits bewegt sich nicht auf dem Niveau besonders lichtstarker Geräte.

In unserer Nutzung wiegt die reduzierte Spiegelung allerdings schwerer als diese Nachteile. Das Display sieht gut aus, bietet angenehme Blickwinkel und ermöglicht mit seinen 120 Hertz eine flüssige Darstellung.

Der Lesemodus lässt sich an den eigenen Geschmack anpassen

Hinzu kommen verschiedene Möglichkeiten, die Bilddarstellung anzupassen. Neben gewöhnlichen Farbprofilen bietet Amazon spezielle Einstellungen für die Kindle-App. Hier lässt sich die Darstellung auf zurückhaltendere Farben oder einen Schwarz-Weiß-Modus umstellen. Die Modi sollen längere Lesesitzungen angenehmer machen und passen gut zur matten Bildschirmoberfläche. Auf Wunsch lassen sich beim Lesen zudem Benachrichtigungen unterdrücken, wobei Ausnahmen möglich bleiben. Einen vollwertigen E-Ink-Reader ersetzt das Tablet dadurch natürlich nicht. Schließlich handelt es sich weiterhin um einen beleuchteten LCD-Bildschirm.

Die Aktivierung des Kindle-Lesemodus

Als Gerät, auf dem sich neben Büchern auch Webseiten, Magazine, PDFs und Videos nutzen lassen, macht das 12 Pro aber eine sehr gute Figur. Schade ist lediglich, dass die besonderen Lesemodi auf die Kindle-App beschränkt bleiben.

Tastatur und Stift machen den Unterschied

Das mitgelieferte Tastaturcover gehört zu den erfreulichen Überraschungen des Pakets. Die Tastatur ist für die alltägliche Texteingabe völlig in Ordnung und macht aus dem Tablet mit wenigen Handgriffen einen kleinen Arbeitsplatz. Der rückseitige Ständer lässt sich ausklappen, während die magnetische Verbindung die Komponenten zusammenhält. Dabei hat Amazon auch auf Details geachtet, die bei vergleichbaren Lösungen gerne vernachlässigt werden.

Pro Keyboard, Pro Pen und Backcover

Der Ständer besitzt einen zunächst leichtgängigen Bewegungsbereich, bevor das Scharnier einen stärkeren Widerstand entwickelt. Dadurch lässt er sich aufstellen, ohne dass sich die magnetische Rückseite gleich vom Tablet löst. Auch der Tastaturteil wird im geschlossenen Zustand magnetisch gehalten. Beim Zuklappen wechselt das Tablet automatisch in den Ruhezustand, beim Öffnen wird es wieder aktiviert.

Zur Tastatur gehört ein Trackpad, das die Bedienung ohne ständigen Griff zum Bildschirm ermöglicht. Auch hier haben wir wenig auszusetzen. Die Kombination eignet sich für E-Mails, längere Texte, Recherche und die Arbeit mit mehreren Anwendungen. Hinzu kommen eigene Tasten für Alexa und die App-Übersicht. Wer bereits mit einem Surface oder einem iPad mit Tastaturhülle gearbeitet hat, findet sich entsprechend schnell zurecht.

Das Pro Keyboard bringt eine gesonderte Alexa-Taste mit

Natürlich bleibt ein solches Cover ein Kompromiss gegenüber einer vollwertigen Notebook-Tastatur. Auch ist die magnetische Konstruktion nicht in jeder Situation so bequem zu handhaben wie ein fest verbautes Scharnier. Für den vorgesehenen Einsatzzweck funktioniert die Lösung aber überzeugend. Gerade angesichts des Bundle-Preises fällt es schwer, hier größere Kritik anzubringen.

Der Eingabestift ergänzt das Paket sinnvoll. Er wird magnetisch am Tablet befestigt und dort auch geladen. Besonders gut gefällt uns die Hover-Funktion, mit der sich die Position des Stifts bereits erkennen lässt, bevor seine Spitze den Bildschirm berührt. Das erleichtert die Orientierung bei präziseren Eingaben und sorgt für ein angenehmes Bediengefühl. Hinzu kommt die leicht strukturierte Nanomatte-Oberfläche, auf der sich der Stift kontrollierter führen lässt als auf vollständig glattem Glas.

Die Hover-Funktion zeigt die Werkzeuggröße noch vor der Berührung

Android mit vollem Play Store

Mindestens ebenso wichtig wie Bildschirm und Zubehör ist die neue Softwarebasis. Amazon verabschiedet sich von den wesentlichen Einschränkungen der bisherigen Fire-Tablets und liefert das Alexa Tablet 12 Pro mit Android 16 und regulärem Google Play Store aus. Damit stehen die gewohnten Android-Anwendungen unmittelbar zur Verfügung. Das klingt zunächst selbstverständlich, ist bei Amazon aber ein erheblicher Fortschritt.

Der Desktop-Modus platziert die Fenster übereinander

Wer früher ein Fire-Tablet gekauft hat, musste häufig auf bestimmte Anwendungen verzichten oder zusätzliche Schritte unternehmen, um Google-Dienste nachzurüsten. Jetzt lassen sich Browser, Office-Anwendungen, Zeichenprogramme, Streaming-Dienste und andere Werkzeuge ganz regulär installieren. Die Bindung an Amazons eigenes App-Angebot entfällt damit zumindest auf dieser Ebene.

Auch die Geschwindigkeit gibt uns bislang keinen Anlass zur Kritik. Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 8400 mit 8 GB Arbeitsspeicher, der für die meisten Tablet-Aufgaben mehr als ausreichend Leistung bereitstellt. Webseiten laden schnell, Anwendungen reagieren ordentlich und auch die Arbeit mit mehreren geöffneten Apps funktioniert gut. Natürlich bewegt sich der Prozessor nicht auf dem Leistungsniveau aktueller iPad-Pro-Modelle. Das muss er allerdings auch nicht. Amazon versucht hier weniger, mit Apple um die höchste Rechenleistung zu konkurrieren, sondern konzentriert sich darauf, ein möglichst vielseitiges und produktiv nutzbares Tablet anzubieten. Das gelingt erstaunlich gut.

Der Multitastking-Modus lässt sich nach Bedarf anpassen

Besonders überzeugt hat uns dabei die Fensterverwaltung. Das Alexa Tablet 12 Pro bietet gleich drei unterschiedliche Möglichkeiten, mit Anwendungen zu arbeiten. Im klassischen Tablet-Modus nimmt eine App den gesamten Bildschirm ein. Alternativ lassen sich zwei Anwendungen nebeneinander platzieren und gleichzeitig bedienen. Hinzu kommt ein Desktop-Modus, in dem mehrere frei angeordnete Fenster geöffnet werden können, die sich auch überlagern. In Verbindung mit Tastatur und Trackpad lässt sich so je nach Aufgabe zwischen einer einfachen Tablet-Bedienung und einer deutlich flexibleren Arbeitsumgebung wechseln.

Browser und Office als zwei Anwendungen nebeneinander

Wir sind selbst zu selten mit Android-Tablets unterwegs, um abschließend beurteilen zu können, welche dieser Funktionen zur Standardausstattung von Android gehören und welche Anpassungen Amazon selbst vorgenommen hat. Für die praktische Nutzung spielt das allerdings eine untergeordnete Rolle. Die verschiedenen Modi sind nachvollziehbar umgesetzt, lassen sich intuitiv bedienen und funktionieren im Alltag unkompliziert.

Tatsächlich empfinden wir die Fensterverwaltung hier als gelungener und zugänglicher als viele der Multitasking-Ansätze, mit denen Apple in den vergangenen Jahren auf dem iPad experimentiert hat.

Alexa bleibt präsent, aber unaufdringlich

Der Name verrät bereits, dass Amazon seinen Sprachassistenten besonders eng in die neue Tablet-Familie integriert hat. Alexa ist praktisch jederzeit erreichbar und kann auch mit Informationen arbeiten, die gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden. So lassen sich beispielsweise Fragen zu einem geöffneten Text stellen oder sichtbare Gegenstände näher bestimmen. Im Unterschied zu manchen kritischen Erwartungen empfinden wir diese Integration bislang nicht als störend.

Alexa ist durchgehend grifbereit

Alexa ist griffbereit, wenn man den Assistenten benötigt, drängt sich bei der gewöhnlichen Nutzung aber nicht unangenehm in den Vordergrund. Auch Werbung ist uns auf unserem Gerät nicht begegnet. Das ist eine wichtige Beobachtung, da die starke Bewerbung eigener Angebote bei früheren Amazon-Geräten regelmäßig für Kritik gesorgt hat.

Amazon bietet weiterhin einen eigenen Inhaltsbereich mit Empfehlungen für Bücher, Filme, Serien und andere Angebote an. Wer Prime Video, Kindle und die übrigen Amazon-Dienste verwendet, kann davon profitieren. Die eigentliche Android-Nutzung wird dadurch nach unserem Eindruck aber nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Content-Vorschläge auf der Homepage, die sich ihren Platz mit Uhrzeit und Wetterprognose teilen, lassen sich komplett deakttivieren.

Auch auf dem Homescreen wartet Alexa unten rechts

Positiv ist außerdem, dass sich nicht alles um Alexa drehen muss. Das Tablet bietet Zugriff auf Googles Dienste und ermöglicht auch die Verwendung von Gemini als Assistenten.

Bei der übrigen Ausstattung bewegt sich das Alexa Tablet 12 Pro eher auf solidem Mittelklasseniveau. Die vier Lautsprecher erreichen eine ausreichende Lautstärke für Videos und gelegentliche Medienwiedergabe, können klanglich aber nicht mit jeder hochwertigen Alternative mithalten. Die Kameras erfüllen ihren Zweck bei Videotelefonaten, sind jedoch kein besonderes Kaufargument und in Sachen Akkulaufzeit, kommt man mit 8 Stunde zwar durch den Tag, sollte bei Tagesreisen aber ein Netzteil einpacken.

Ein ungewöhnlich überzeugendes Gesamtpaket

Was uns am Alexa Tablet 12 Pro besonders gefällt, ist die Konsequenz, mit der Amazon die wichtigsten Bestandteile eines produktiv nutzbaren Tablets zusammenführt. Ein gut lesbarer Bildschirm, eine ordentliche Tastatur, ein funktionierendes Trackpad und ein brauchbarer Eingabestift sind hier keine voneinander losgelösten Extras, sondern ergänzen sich im Alltag. Dazu kommt erstmals der vollständige Google Play Store, der die Einsatzmöglichkeiten gegenüber den bisherigen Fire-Geräten erheblich erweitert.

Gleiche Zielgruppe? Das Alexa Tablet und Apples MacBook Neo

Das Tablet ist schnell genug, sauber verarbeitet und lässt sich je nach Situation als Lesegerät, Medienbildschirm oder kleiner Arbeitsplatz einsetzen. Bei der praktischen Nutzung müssen wir uns bislang kaum mit den Beschränkungen beschäftigen, die Amazons frühere Tablets regelmäßig begleitet haben.

Besonders stark wird dieses Paket durch seinen Preis. Für 704,99 Euro erhalten wir das Alexa Tablet 12 Pro mit 128 GB Speicher, Nanomatte-Display, Tastaturcover und Eingabestift. Wie gesagt, spürbar weniger als der Preis des neuen iPad mini, bei dem entsprechendes Zubehör zusätzlich angeschafft werden müsste.

Ein echtes Foto in vollem Sonnenlicht

Natürlich besitzt Apples iPad andere Stärken, darunter den OLED-Bildschirm, die kompakteren Abmessungen und den gewohnten App Store. Wer ausdrücklich ein kleines Tablet sucht oder auf bestimmte iPad-Anwendungen angewiesen ist, wird diese Unterschiede entsprechend gewichten. Wer dagegen einen möglichst vielseitigen mobilen Arbeitsplatz mit großer Bildschirmfläche sucht, bekommt bei Amazon für sein Geld bemerkenswert viel geboten.

Für uns macht es das Alexa Tablet 12 Pro deshalb überraschend schwer, überzeugende Gründe für ein teureres iPad als Arbeitsgerät zu finden. Das gilt selbstverständlich nicht für jede Anwendung und jeden Nutzer. Die leistungsstärkeren Apple-Prozessoren, das Softwareangebot und die langfristigen Erfahrungen mit iPadOS bleiben relevante Argumente.

Auch von hinten erkennbar: Das Alexa Tablet 12 Pro

Doch im gewöhnlichen Arbeitsalltag zählen häufig ganz andere Eigenschaften: ein gut lesbarer Bildschirm, eine angenehme Tastatur, ein zuverlässiger Stift und Zugriff auf die benötigten Programme. Genau dort setzt Amazon mit dem 12 Pro an. Dass dieses Gesamtpaket vergleichsweise wenig kostet und sich zugleich deutlich hochwertiger anfühlt, als es der Preis zunächst erwarten lässt, ist die eigentliche Überraschung unseres Tests.

Produkthinweis Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB RAM, 128 GB, 12-Zoll-Nanomatte-Display 379,99 EUR 559,99 EUR

Produkthinweis Alexa Tablet 12 Pro + Tastaturhülle + Eingabestift Pro 571,99 EUR 784,97 EUR