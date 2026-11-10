Alexa+ im Browser: Amazon schaltet Alexa.com in Deutschland frei

Amazon erweitert den Zugang zu seiner KI-Assistenz Alexa+. Ab sofort können Teilnehmer des deutschen Early-Access-Programms den Dienst auch über die neue Webseite Alexa.com verwenden. Damit ist die Sprachassistentin nicht mehr auf Echo-Geräte, Fire TV und die Alexa-App beschränkt.

Alexa+ wurde im Mai 2026 in Deutschland vorgestellt

Am Rechner lässt sich Alexa+ nun wie ein gewöhnlicher KI-Chatbot nutzen, allerdings mit direktem Zugriff auf die bereits eingerichteten Amazon-Dienste und Smart-Home-Geräte.

Die Browser-Version hatte Amazon bereits zum Deutschlandstart von Alexa+ im Mai angekündigt. Bislang mussten Nutzer dafür auf die unterstützten Geräte oder die Smartphone-App ausweichen. Jetzt steht die Weboberfläche allen Teilnehmern des deutschen Vorabprogramms zur Verfügung.

Gespräche über mehrere Geräte fortsetzen

Die wichtigste Eigenschaft der neuen Webseite ist die gemeinsame Gesprächshistorie. Wer Alexa auf einem Echo-Lautsprecher etwas gefragt hat, kann die Unterhaltung später am Rechner wieder aufnehmen. Auch persönliche Vorlieben und bereits hinterlegte Informationen bleiben erhalten. Umgekehrt lassen sich Aufgaben im Browser vorbereiten und anschließend über andere Geräte weiterführen.

Mit Datei-Upload und Kalender: Alexa+ im Browser

Amazon nennt dafür unter anderem die Organisation von Familienkalendern, Einkaufslisten und Erinnerungen. Nutzer können Dokumente, E-Mails oder Bilder hochladen und deren Inhalte auswerten lassen. Termine aus den Unterlagen lassen sich beispielsweise in den Kalender übernehmen. Auch bei der Planung von Mahlzeiten oder der Vorbereitung von Restaurantbesuchen soll Alexa+ helfen.

Über einen Bereich für zurückliegende Chats können frühere Unterhaltungen erneut geöffnet werden. Die Eingabe erfolgt über ein klassisches Chatfenster, unter dem Amazon zusätzlich Vorschläge für mögliche Anfragen anzeigt.

Smart Home direkt neben dem Chatfenster

Anders als bei gewöhnlichen Chatbots ist die Steuerung des vernetzten Zuhauses fest in die Browseroberfläche integriert. Neben dem Gesprächsfenster können Nutzer ihre Smart-Home-Geräte bedienen, Lampen schalten, Temperaturen verändern oder Bilder verbundener Überwachungskameras abrufen. Ein Wechsel zu einer separaten Anwendung ist dafür nicht erforderlich.

Ohne Apps: Alexa+ ist jetzt auch im Browser verfügbar

Die neuen Möglichkeiten bauen auf den Funktionen auf, die Amazon seit dem Frühjahr in Deutschland testet. Alexa+ soll nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Aufgaben ausführen und Informationen aus früheren Gesprächen berücksichtigen. Die erweiterte Assistenz ist hierzulande bislang im Early Access verfügbar.

Für die Zeit nach der kostenlosen Testphase hat Amazon angekündigt, Alexa+ ohne Aufpreis in Prime zu integrieren. Nutzer ohne Prime-Mitgliedschaft sollen regulär 22,99 Euro monatlich bezahlen. Die jetzt freigeschaltete Browser-Version ändert an diesem angekündigten Preismodell zunächst nichts.

Produkthinweis

Der neue Amazon Echo Time, personalisierbare Uhren-Designs, smarter Wecker, Geräuschlandschaften, Smart-Home-Hub, ideal... 214,99 EUR

Seit dem Frühjahr in Deutschland: Alexa+ im Video