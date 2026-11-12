Alexa fürs Shopping: Amazon zeigt Preisverläufe und vergleicht Produkte

Amazon hat seinen neuen KI-Einkaufsassistenten Alexa für Shopping in Deutschland und Österreich gestartet. Die Funktion steht ab sofort in der Amazon-App und auf der Webseite des Onlinehändlers zur Verfügung. Der Assistent verbindet die bisherigen Möglichkeiten von Rufus mit der erweiterten KI Alexa+ und soll beim Suchen, Vergleichen und Kaufen von Produkten helfen. Die Nutzung ist kostenlos und setzt keine Prime-Mitgliedschaft voraus.

Preisentwicklung der vergangenen zwölf Monate anzeigen

Zu den interessantesten Neuerungen gehört die integrierte Preisübersicht. Auf Produktseiten lässt sich künftig nachvollziehen, wie sich der Preis innerhalb der vergangenen 30, 90 oder 365 Tage entwickelt hat. Die entsprechende Funktion ist über die Schaltfläche „Preisverlauf“ oder durch eine Nachfrage bei Alexa erreichbar.

Darüber hinaus erstellt der Assistent KI-generierte Zusammenfassungen zu Produkten und ganzen Kategorien. Bei der Suche nach einem neuen Fernseher oder Kopfhörer kann Alexa beispielsweise unterschiedliche Modelle gegenüberstellen, technische Eigenschaften vergleichen und wichtige Aussagen aus Kundenbewertungen zusammenfassen.

Die Empfehlungen erfolgen dabei innerhalb der Amazon-Plattform. Einen unabhängigen Preisvergleich mit anderen Händlern verspricht der Anbieter nicht.

Alexa stellt Warenkörbe zusammen und beobachtet Angebote

Der Einkaufsassistent soll auch konkrete Aufgaben übernehmen. So lassen sich Produkte aus früheren Bestellungen erneut zusammenstellen oder Einkaufslisten anhand einer Beschreibung erstellen. Wer regelmäßig dieselben Haushaltsartikel bestellt, kann die gewohnten Produkte auf Anfrage wieder in den Warenkorb legen lassen.

Zusätzlich unterstützt Alexa bereits Benachrichtigungen zu Angeboten und wiederkehrende Einkaufsaufgaben. Auch Anweisungen wie das Hinzufügen eines Produkts zum Warenkorb unterhalb einer bestimmten Preisgrenze sollen möglich sein. Eine erweiterte Funktion, bei der sich für beliebige Artikel ein fester Wunschpreis als Alarm hinterlegen lässt, kündigt Amazon für die kommenden Wochen und Monate an.

Persönliche Empfehlungen durch Alexa+

Bereits im Mai hatte Amazon angekündigt, seine Einkaufs-KI Rufus enger mit Alexa+ zu verknüpfen. Dabei sollen auch persönliche Vorlieben, frühere Bestellungen und Informationen aus Unterhaltungen mit Alexa+ berücksichtigt werden.

Das kann beispielsweise dazu führen, dass Alexa bei Produktempfehlungen bekannte Interessen, Haustiere oder Ernährungsgewohnheiten einbezieht. Amazon zufolge lassen sich diese gespeicherten Angaben im Gespräch mit dem Assistenten aktualisieren oder entfernen.

Kostenlos und ohne Prime-Mitgliedschaft

Alexa für Shopping erscheint in der Amazon-App über ein neues Symbol in der unteren Navigationsleiste. Auf der Desktop-Webseite ist der Einstieg im oberen Bereich zu finden. Voraussetzung ist lediglich die Anmeldung mit einem Amazon-Konto.

Das kostenlose Einkaufsangebot ist vom umfangreicheren Alexa+-Dienst zu unterscheiden, dessen Browser-Version erst vor wenigen Tagen in Deutschland gestartet ist. Während Alexa+ weiterhin nur für Teilnehmer des Vorabprogramms verfügbar ist, steht der neue Einkaufsassistent allen Amazon-Kunden offen.