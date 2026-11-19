Mit AirPointer steht auf GitHub ein neues Open-Source-Projekt bereit, das die AirPods Pro 3 auf ungewöhnliche Weise zweckentfremdet. Statt Musik wiederzugeben, dienen die Ohrhörer als Eingabegerät für den Mac. Genauer gesagt wird das geschlossene Ladecase zu einer Art kabelloser Maus, mit der sich der Bildschirmzeiger bewegen und Klicks ausführen lassen.

Die AirPointer-App macht die AirPods zur Maus

Entwickler Andy Gao macht sich dafür die Bewegungssensoren der AirPods Pro zunutze. Die eigentlich für räumliches Audio vorgesehenen Sensoren erfassen Lageänderungen und Beschleunigungen. AirPointer liest diese Daten aus und übersetzt sie in Bewegungen des Mauszeigers. Die Ohrhörer bleiben dabei im geschlossenen Ladecase.

Drei Punkte zur Kalibrierung

Nach dem Start benötigt AirPointer zunächst die Bedienungshilfen-Berechtigung von macOS. Anschließend werden die AirPods mit dem Mac verbunden und das Ladecase aufrecht gehalten. Zur Einrichtung richtet man es nacheinander auf drei Punkte auf dem Bildschirm. Die Anwendung kann daraus die Position des Displays ableiten und die Bewegungen des Cases entsprechend zuordnen.

Freie Mac-App: AirPointer in Aktion

Ist die Kalibrierung abgeschlossen, folgt der Mauszeiger den Bewegungen des Ladecases. Dreimaliges Antippen der Vorderseite löst einen Mausklick aus. Die Anwendung erkennt dafür kurze Bewegungsimpulse und bestätigt die Eingabe mit einem Ton. Über die Tastenkombination Fn und Control lässt sich die Steuerung aktivieren oder pausieren.

AirPointer setzt einen Mac mit Apple-Prozessor und macOS 26 voraus. Eine fertige App zum Herunterladen bietet der Entwickler nicht an. Interessierte müssen den Quellcode selbst mit Xcode übersetzen. Dieser steht unter der MIT-Lizenz zur Verfügung. Zudem greift AirPointer auf Diagnosedaten der AirPods und nicht öffentliche Schnittstellen von macOS zurück.

Noch ein AirPods-Experiment

Das Projekt reiht sich in eine Reihe kleiner Mac-Werkzeuge ein, die zusätzliche Funktionen aus Apples drahtlosen Kopfhörern herausholen.

AirBuddy verienfacht etwa die Geräteverwaltung. Die kostenlose Open-Source-Anwendung PairPods erweitert die Möglichkeiten drahtloser Kopfhörer am Mac.

Pairpods streamt an zwei Paar AirPods

Sie erlaubt es, den Systemton gleichzeitig an mehrere Bluetooth-Geräte auszugeben. So können beispielsweise mehrere Personen mit eigenen AirPods oder Beats-Kopfhörern gemeinsam Musik hören oder Filme ansehen. Seit Version 0.5 unterstützt PairPods auch mehr als zwei Empfänger gleichzeitig. Die Auswahl der verbundenen Geräte lässt sich während der Wiedergabe verändern.

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